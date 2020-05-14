Легпром вимагає, щоб уряд почав закуповувати українську захисну продукцію або розблокував її експорт

Представники української легкої промисловості вимагають у уряду створити умови, в яких вони зможуть продавати свою захисну продукцію.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав засновник групи компаній «Текстиль-Контакт», президент Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський.

За його словами, ще 11 березня Кабінет міністрів України заборонив українським виробникам медичних масок, захисних костюмів та іншої захисної продукції експортувати її за кордон і при цьому не закуповує її для власних потреб. Більше того, українська влада скасувала ПДВ для імпорту китайської продукції і залишила податок для українських виробників.

До сьогоднішнього дня українські підприємства легкої промисловості залишаються у невизначеності, бо їх продукцію не закуповують для потреб внутрішнього ринку і до 1 червня 2020 року її заборонено експортувати.

«Щоб отримати індивідуальну ліцензію-дозвіл на експорт потрібно подавати в МЕРТ повний пакет документів за контрактом. А розглядати його будуть 30 робочих днів! І ніхто не дасть гарантію, що дозвіл нададуть. То як, цікаво, заключати контракт? Коли сьогоднішнім покупцям терміни поставки важливіші за ціну. Лише у «Текстиль-Контакту» уже проведені переговори з представниками Німеччини, США, Великобританії, Іспанії та іншими країнами, але ніхто не готовий працювати без наших гарантій своєчасних поставок. Усі вони пропонують уже з травня завантажити на 100% наші (і не лише!) потужності. Але ситуація з забороною експорту та невизначеністю отримання індивідуальної ліцензії всіх лякає», — написав Олександр Соколовський.

«Текстиль-Контакт» все ж пішов на ризик та уклав контракт з болгарським контрактодержателем – з подальшим відправленням продукції до Німеччини. Там навіть готові почекати тиждень, сподіваючись, що підприємство оперативно отримаємо дозвіл.

При цьому найцікавіше, за словами Соколовського, що там затвердили взірець і готові закуповувати точно такі комбінезони, які не підійшли МОЗ України.

«14 квітня у нас був підписаний контракт з держпідприємством, уповноваженим проводити закупівлі для МОЗ, але після його підписання і оголошення нас переможцями на сайті ProZorro, у МОЗ з'явилося до нас додаткова вимога відповідності цієї захисної продукції медичного ДСТУ EN 14126. А в Україні немає поки жодної лабораторії, яка може видати таке підтвердження. При цьому, китайські та європейські сертифікати відповідності МОЗ визнає», – написав він.

Той договір МОЗ не затвердило, компанія не дочекалася оплати і змушена були його розірвати. Незважаючи на те, що більше 23 тисяч комбінезонів вже були запущені в пошив і потім «лягли» на склад величезні залишки викупленої під контракт сировини.

На сьогоднішній день, компанія звернулася до однієї з європейських акредитованих лабораторій, але навіть за прискореною процедурою результат має надійти наприкінці травня.

Сьогодні в МОЗ відбудеться спільний брифінг за участю підприємців, голови Укрлегпрому Тетяни Ізовіт, заступниці міністра МОЗу Світлани Шаталової та заступника міністра МЕРТу Тараса Качки.

Підприємці хотіли б почути під час цієї зустрічі відповіді на важливі для галузі питання:

- конкретні цифри за обсягами замовлень медичної продукції на найближчий період і довгострокову перспективу;

- категорії захисту (так як поки офіційно вся захисна продукція закуповується, як для найвищої групи ризику медпрацівників, але таких груп навіть у регламенті EN 14126 цілих шість, і не кожному медпрацівникові потрібно найвища і надорожча ступінь герметизації костюма або комбінезона;

- коли в Україні з'являться сертифіковані лабораторії і де зараз можна контролювати відповідність якості медичної продукції;

- які лабораторії в Європі можуть для МОЗ підтверджувати відповідність нормам ДСТУ EN 14126 продукції українських підприємств і імпорту;

- загальний бюджет закупівель.

«Остання цифра дуже важлива. Так як я вже чув про виділених з держбюджету чи-то 2, чи-то 3 млрд грн. І краще б ці гроші пішли не китайському, а вітчизняному виробнику! Який не тільки виробництво переведе на нові, сучасні рейки, але і внутрішнє споживання стимулює, і робочі місця збереже і податки потім заплатить», — підсумував він.

Журнал БІЗНЕС слідкуватиме за ситуацією, що склалася, і зі свого боку також надішле запити до профільних міністерств.