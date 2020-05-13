Фабрика програмування UNIT Factory припиняє свою роботу

Фабрика програмування UNIT Factory, створена у 2016 році Фондом K.Fund Василя Хмельницького у партнерстві з французькою Школою 42, оголосила про своє закриття.

Про це повідомили у прес-службі фонду K.Fund.

У повідомленні зазначається, що причиною стала несприятлива поточна економічна ситуація.

«У проект було інвестовано близько $5 млн. Всі ці роки навчання було безкоштовним за умови подальшої роботи випускників в Україні протягом трьох років. Ми намагалися підтримати потенціал обдарованої молоді та стимулювати розвиток сучасної IT-освіти в Україні. З цими завданнями UNIT Factory впорався», — зазначив засновник K.Fund, підприємець Василь Хмельницький.

Відповідно до партнерських домовленостей, студенти, що не пройшли повний курс підготовки, отримають сертифікати про досягнутий рівень та зможуть продовжити навчання в інших кампусах глобальної мережі Школи 42.

Нагадаємо, перший набір до UNIT Factory відбувся наприкінці 2016 року. На перші 300 місць було опрацьовано понад 13000 заявок. Загалом за минулі роки до навчання в UNIT Factory долучилися понад тисячу студентів.

UNIT Factory готувала ІТ-кадри за інноваційною системою, що успішно працює у глобальній мережі паризької Школи 42, де немає вчителів, розкладу уроків, конспектів і традиційних оцінок. Навчання відбувається за методом Peer-to-Peer (P2P). Український заклад працював у режимі 24/7, що дозволяло кожному студентові освоювати матеріал у своєму темпі й ритмі, з урахуванням власних піків продуктивності.

У середньому, залежно від індивідуальних здібностей, підготовка в UNIT Factory тривала від двох до трьох років.