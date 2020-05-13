Автор 6 тисяч правок до «банківського» законопроекту вимагає відміни голосування за нього

Народний депутат Антон Поляков подав проект постанови Верховної Ради про скасування результатів голосування у другому читанні за закон №2571-д «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Подав проект постанови про відміну голосування за антибанківський законопроект», — написав він у підписі до фото документу.

Згідно з процедурою, спікер парламенту Дмитро Разумков не зможе подати законопроект на підпис Президентові, доки Верховна Рада не розгляне постанову нардепа Полякова.

Нагадаємо, Антон Поляков був рекордсменом з кількості правок до законопроекту №2571-д. Він запропонував 6 тисяч поправок.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 13 травня Верховна Рада проголосувала за законопроект №2571-д у другому читанні та в цілому. Тим самим виконавши вимогу Міжнародного валютного фонду для надання фінансової допомоги Фондом Україні.