Верховна Рада продовжила податкові пільги для бізнесу

Верховна Рада України ухвалила закон про продовження податкових пільг і про спрощення адміністративних процедур для бізнесу на період карантину.

Про це повідомляє сайт інформаційного агентства УНІАН.

За ухвалення в другому читанні і в цілому відповідного законопроекту проголосували 333 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Як зазначив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, профільний комітет рекомендував ухвалити законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками.

«Цього закону чекає український бізнес, бо, на жаль, карантин затягнувся довше, ніж ми планували в минулих редакціях документу, тому ми просто зобов'язані його продовжити, щоб наш бізнес зміг хоч якось пережити ці складні місяці», – наголосив Железняк.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є необхідність продовжити дію податкових пільг і спрощень адміністративних процедур на період карантину з метою захисту як малого, так і великого бізнесу, від негативних наслідків цих обмежень. Закон, зокрема, передбачає:

продовження терміну незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства в період з 1 березня, а також пені до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

продовження мораторію на проведення документальних і фактичних перевірок бізнесу;

продовження звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОПами й особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року.

Крім того, документом передбачається зменшення вимог до мінімального розміру статутного капіталу банків до 200 млн грн з 500 млн грн, а також продовження терміну дії Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», який завершується 1 серпня 2020 року, до 2024 року.