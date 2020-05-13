Рада проголосувала за банківський закон у другому читанні і в цілому

На позачерговій сесії 13 травня Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому проект Закону №2571-д «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Положення Закону спрямовані, зокрема, на удосконалення законодавчих норм, які визначають особливості судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку, удосконалення законодавчих норм, що визначають оновлені механізми виведення банків з ринку, які спрямовані на удосконалення ліквідаційної процедури та задоволення вимог (відшкодування шкоди) кредиторів банку, що ліквідується, а також удосконалення механізмів можливої участі держави у виведенні банку з ринку», — сказано у повідомленні.

Цей законопроект був останнім у списку попередніх заходів, які мав виконати український уряд для того, щоб на розгляд Ради директорів МВФ було винесено питання започаткування нової Програми макрофінансової допомоги Україні.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, головною проблемою, що перешкоджала розгляду законопроекту були 16 тисяч правок, які запропонували внести депутати Верховної Ради України.

Також раніше повідомлялося, що колишній власник «ПриватБанку» олігарх Ігор Коломойський після ухвалення банківського законопроєкту планує звертатися до Європейського суду з прав людини і співпрацювати у цьому питання з колишнім головою Адміністрації президента часів Януковича, юристом Андрієм Портновим.