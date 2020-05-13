Інфляція у квітні сповільнилася через низьку вартість енергоресурсів та слабкий попит

У квітні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 2,1% з 2,3% у березні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Про це свідчать дані, що опублікував Національний банк України з посиланням на Державну службу статистики України.

Згідно з повідомленням, споживча інфляція залишалася нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. Утім, вона була меншою порівняно з траєкторією прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2020 року.

«Зростання цін стримували декілька факторів. Як і раніше, одним з основних чинників було здешевлення енергоносіїв – як нафти, так і газу. Інфляцію гальмувало зниження попиту на окремі товари і послуги, а також значна пропозиція овочів», — сказано у повідомленні.

Крім того, надавати окремі послуги було заборонено під час карантину, а тому ціни на них були недоступні для спостереження, тож залишилися на рівні попереднього місяця.

«Ці чинники переважили вплив на ціни з боку березневого послаблення гривні та збереження в першій половині квітня ажіотажного попиту на окремі товари, зумовленого поширенням пандемії коронавірусу та карантинними обмеженнями», — йдеться на сайті НБУ.

Також повідомляється, що базова інфляція залишилася на рівні попереднього місяця – 3,1% р/р.

Падіння цін на непродовольчі товари дещо уповільнилося (до 1.3% р/р). Зокрема через підвищений попит прискорилося зростання цін на фармацевтичні та окремі товари особистого догляду.

«Дешевшими, ніж торік, залишалися автомобілі та побутова техніка, хоча через послаблення гривні різниця в цінах скоротилася. Натомість через зниження попиту і обмежену пропозицію надалі дешевшали одяг і взуття (на 4,3% р/р). Слабкий попит також зумовив поглиблення падіння цін на електроніку», – пояснюють у Нацбанку.

Темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки не змінилися (3,9% р/р). З одного боку, через сплеск споживчого попиту, обмеження роботи продуктових ринків під час карантину та слабкі показники тваринництва пришвидшилося зростання цін на м'ясні та окремі молочні продукти. Збільшилися також темпи зростання цін на макарони та окремі крупи. Натомість унаслідок послаблення попиту на харчові продукти не першої необхідності меншими темпами зростали ціни на кондитерські вироби, соуси, соки, консервовані овочі, а оливкова олія та кава продовжували дешевшати.

Повернулися до зростання ціни на сирі продукти харчування (на 0,8% р/р). Під впливом ажіотажного попиту в першій половині квітня дорожчали гречана крупа, часник, лимони. Унаслідок проблем з логістикою та гірших показників тваринництва прискорилося зростання цін на яловичину, свинину та молоко.

Також уповільнилося падіння цін на яйця через скорочення обсягів виробництва та його низьку рентабельність. Водночас продовжували дешевшати овочі. Зокрема, значно дешевшими, ніж торік, були капуста, буряк, морква.

Темпи зростання вартості послуг продовжували знижуватися (до 8,7% р/р). Під впливом слабкого попиту уповільнювалося зростання послуг медичних, страхування, хімічного чищення та оренди житла.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися (до 4,3% р/р).

Знову найбільший внесок у таке сповільнення мало зниження вартості природного газу для населення через врахування в тарифах нижчих цін на газ як на світовому, так і внутрішньому ринку. Дешевший газ також сприяв зниженню вартості опалення та гарячої води.

Помірніше зростали ціни на алкогольні напої. Водночас унаслідок скорочення виробництва та березневого послаблення гривні прискорилося подорожчання тютюнових виробів.

Ціни на паливо продовжували падіння (до 18,2% р/р), відображаючи суттєве зниження світових цін на нафту упродовж останніх місяців.

«Інфляційний тиск залишається слабким через низькі ціни на енергоресурси та послаблення попиту. Водночас унаслідок відсутності пропозиції окремих видів товарів та послуг під час карантину, існує ймовірність, що після пом'якшення карантинних обмежень відбудеться корекція цін на такі товари та послуги», – припускають у Нацбанку.