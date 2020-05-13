Юрія Вітренка звільняють з «Нафтогазу»

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

«Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують, і це означає, що через два місяця мене звільнять з Нафтогазу», — написав він.

За його словами, однією з причин його звільнення стала боротьба з корупцією усередині «Нафтогазу».

«Олігархам та корупціонерам ніколи не подобалося те, як ми системно зменшуємо простір для корупції. Хоча ми і не антикорупційні органи, і можливості нашої команди у боротьбі з корупцією завжди були дуже обмеженими, ми на ділі, а не на словах з нею боролися. Ми не дали створити “Росукренерго-2”. Ми значно зменшили корупційні можливості на газовому ринку України, зокрема для групи Фірташа та для таких як Фаворов. Ми постійно заважали тим, хто займався корупцією на закупівлях в Укргазвидобуванні, Укртрансгазі та інших структурах Нафтогазу», — написав він.

Крім того, на думку Юрія Вітренка, ще одна причина для його звільнення – боротьба його команди з Газпромом, Росією та режимом Путіна.

«Мова йде про Стокгольмський арбітраж, де ми відбили вимоги Газпрому на суму більше $80 млрд і натомість витребували компенсацію на суму $5 млрд», — пояснив він.

За законодавством, до звільнення Юрій Вітренко має відпрацювати на своїй посаді ще два місяці.