Кандидатури міністрів мають затверджувати профільні асоціації – думка

Кандидатів на посаду міністра мають затверджувати профільні асоціації. Це потрібно закріпити на законодавчому рівні.
Про це під час дванадцятої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» заявив CEO компанії Unique Trade, співінвестор платформи БІЗНЕС 100 Сергій Сидорук.
«У нас є багато профільних асоціацій. Лише наша компанія є учасником трьох таких. Чому б не закріпити законодавчо, що кандидати на посаду міністра будуть приходити на розгляд та обговорення цими асоціаціями? Тоді треба буде запровадити умову, що той з кандидатів, хто не проходить відбір асоціацій, не може представляти профільне міністерство. Тому що потрібно, щоб запрацювала верхівка влади. Якщо вона не буде працювати, то і на місцях нічого хорошого не буде. Риба гниє з голови», — пояснив свою думку Сергій Сидорук.
За його словами, наразі в Україні не існує чітко прописаних вимог щодо того, хто може бути прийнятим на посаду у міністерстві. Якби такі вимоги були, непрофільні спеціалісти не могли б потрапляти до міністерств.
«На позиції у міністерства мають приходити люди, які хочуть зробити щось для держави, а не для себе. А такі люди захочуть туди прийти лише тоді, коли розумітимуть, що вони мають час на виконання своєї роботи. А у нас зараз все дуже непередбачувано: ти можеш стати міністром на місяць, можеш – на два роки. Людину не беруть на позицію, щоб вона прийшла з пункту А в пункт Б. Людину беруть працювати на невизначений час – доки не звільнять. Так, на мою думку, мотивовані люди, які можуть щось зробити, працювати не будуть», — говорить Сергій Сидорук.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30
Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Олександром Громико
- Розмова з Русланом Савчишиним
- Розмова з Романом Процаком
- Розмова з Ігорем Ліскі
- Розмова з Олександром Кардаковим
- Розмова з Віталієм Ільченком та Олександром Кіктенком
- Розмова з Олександром Соколовським
- Розмова з Юрієм Сивицьким
- Розмова з Даніілом Шуфані
- Розмова з Сергієм Позняком та Юрієм Кріпченком
- Розмова з В'ячеславом Лисенком