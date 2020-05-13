Кандидатури міністрів мають затверджувати профільні асоціації – думка

Про це під час дванадцятої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» заявив CEO компанії Unique Trade, співінвестор платформи БІЗНЕС 100 Сергій Сидорук.

«У нас є багато профільних асоціацій. Лише наша компанія є учасником трьох таких. Чому б не закріпити законодавчо, що кандидати на посаду міністра будуть приходити на розгляд та обговорення цими асоціаціями? Тоді треба буде запровадити умову, що той з кандидатів, хто не проходить відбір асоціацій, не може представляти профільне міністерство. Тому що потрібно, щоб запрацювала верхівка влади. Якщо вона не буде працювати, то і на місцях нічого хорошого не буде. Риба гниє з голови», — пояснив свою думку Сергій Сидорук.

За його словами, наразі в Україні не існує чітко прописаних вимог щодо того, хто може бути прийнятим на посаду у міністерстві. Якби такі вимоги були, непрофільні спеціалісти не могли б потрапляти до міністерств.

«На позиції у міністерства мають приходити люди, які хочуть зробити щось для держави, а не для себе. А такі люди захочуть туди прийти лише тоді, коли розумітимуть, що вони мають час на виконання своєї роботи. А у нас зараз все дуже непередбачувано: ти можеш стати міністром на місяць, можеш – на два роки. Людину не беруть на позицію, щоб вона прийшла з пункту А в пункт Б. Людину беруть працювати на невизначений час – доки не звільнять. Так, на мою думку, мотивовані люди, які можуть щось зробити, працювати не будуть», — говорить Сергій Сидорук.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: