БІЗНЕС запрошує на зустріч з Вадимом Притуляком у рамках «БрейнШторм марафону»

Під час зустрічі спікер розповість про «екстремальну» трансформацію бізнесу в умовах кризи
У четвер, 14 травня об 11:00 відбудеться тринадцята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Гість ефіру: Вадим Притуляк, засновник і власник ТМ «XTRM».
Тема ефіру: «Екстремальна» трансформація бізнесу в умовах кризи.
Питання для обговорення:
- Маркетинг у кризу: виживання потребує змін.
- Кейс оперативної переорієнтації каналів збуту під час карантину.
- Диверсифікація бізнесу як один з елементів економічної стійкості у турбулентні часи.
Розмови з бізнесменами в рамках марафону ще раз підтвердили той факт, що стратегії виходу з кризових ситуацій часто пов'язані з певними ризиками. Вадим Притуляк - не тільки бізнесмен, а й відомий український мотогонщик. І він точно знає, що таке ризик, як «екстремально» трансформувати бізнес в умовах кризи та розповість про свій кейс оперативної переорієнтації каналів збуту під час карантину.
До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30
Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Олександром Громико
- Розмова з Русланом Савчишиним
- Розмова з Романом Процаком
- Розмова з Ігорем Ліскі
- Розмова з Олександром Кардаковим
- Розмова з Віталієм Ільченком та Олександром Кіктенком
- Розмова з Олександром Соколовським
- Розмова з Юрієм Сивицьким
- Розмова з Даніілом Шуфані
- Розмова з Сергієм Позняком та Юрієм Кріпченком
- Розмова з В'ячеславом Лисенком
- Розмова з Сергієм Сидоруком