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14
Чт., трав.
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Трансормація Бізнесу

БІЗНЕС запрошує на зустріч з Вадимом Притуляком у рамках «БрейнШторм марафону»

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Під час зустрічі спікер розповість про «екстремальну» трансформацію бізнесу в умовах кризи

У четвер, 14 травня об 11:00 відбудеться тринадцята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Гість ефіру:  Вадим Притуляк,  засновник і власник ТМ «XTRM».

Тема ефіру: «Екстремальна» трансформація бізнесу в умовах кризи.

Питання для обговорення:

  • Маркетинг у кризу: виживання потребує змін.
  • Кейс оперативної переорієнтації каналів збуту під час карантину.
  • Диверсифікація бізнесу як один з елементів економічної стійкості у турбулентні часи.

Розмови з бізнесменами в рамках марафону ще раз підтвердили той факт, що стратегії виходу з кризових ситуацій часто пов'язані з певними ризиками. Вадим Притуляк - не тільки бізнесмен, а й відомий український мотогонщик. І він точно знає, що таке ризик, як «екстремально» трансформувати бізнес в умовах кризи та розповість про свій кейс оперативної переорієнтації каналів збуту під час карантину.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:

Бізнес100 Володимир Чеповий Вадим Притуляк