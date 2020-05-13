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Трансормація Бізнесу

Зміна власника «Сбербанку» в Україні відбулася всупереч законодавству

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Зміна власника істотної участі дочірнього банку «Сбєрбанку Росії» в Україні – АТ «Сбербанк» відбулася всупереч вимогам закону — без погодження з українським регулятором.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

23 квітня 2020 року Нацбанку України стало відомо про продаж Центральним банком Російської федераціі 50% + 1 акцій «Сбєрбанку Росії» Міністерству фінансів РФ. Відповідно в АТ «Сбєрбанк» змінився кінцевий власник. 

Згідно з повідомленням, у порушення вимог законодавства новий кінцевий власник:

  • не повідомив Національний банк за 3 місяці до набуття істотної участі в АТ «Сбєрбанк» про намір такого набуття;
  • не погодив із Національним банком набуття істотної участі в банку;
  • не подав до Національного банку копію договору (правочину), на підставі якого відбувся перехід права власності на акції.

«Національний банк надіслав запит Міністерству фінансів РФ та «Сбєрбанку Росії» з вимогою надати пояснення та відповідні документи, а також повідомив про правові наслідки порушення українського закону», – йдеться на сайті НБУ.

Також повідомляється, що Національний банк надасть правову оцінку та розгляне питання про застосування заходів впливу у визначеному законом порядку та строки.

Згідно з довідкою НБУ, істотна участь – пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи.

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