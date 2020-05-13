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Чт., трав.
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Трансормація Бізнесу

Курс долара знизився і надалі падатиме

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За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,6%.

Про це повідомив БІЗНЕСу Вадим Іосуб, старший аналітик фінансової компанії «Альпарі».

Зокрема, із минулого вівторка офіційний курс долара США, що встановлений  НБУ, знизився із 26,97 грн до 26,82 грн, тижневе падіння склало 0,6%. За цей час попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», знизилася із 26,94/26,97грн до 26,80/26,82грн (падіння 0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долару в банках за тиждень знизилися із 26,87/27,15грн до 26,78/27,06грн (падіння 0,3%). При цьому, спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігається на рівні 1,1%.

«Після вихідного в понеділок, коли ринки були закриті, торги вівторка на міжбанку розпочалися із продовження зниження долара», – говорить пан Іосуб. При цьому він зазначає, що відповідно до нового прогнозу аналітиків банку J.P.Morgan щодо економіки України, курс долара на кінець II кварталу поточного року може вирости до 29,5 грн, потім, на кінець III та IV кварталів,знизитися до 29,0грн і до кінця I кварталу 2021 року повернутися до 29,5 грн.

«Протягом найближчого тижня ми очікуємо помірного зниження курсу долару до гривні, – прогнозує пан Іосуб. – Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно за курсом 26,7 грн, а готівковий  долар в банках можеторгуватися приблизно за 26,7/27,0 грн».

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