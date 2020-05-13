Для повноцінного виходу із карантину первинному ринку житла потрібно 6 місяців

Для повноцінного виходу із карантину, первинному ринку житла потрібно, як мінімум, 6 місяців.

Такий прогноз озвучив Олександр Ізаров, керівник проекту ЖК Rusaniv residence (девелопери – компанії Perfect Group та Citex Development).

Протягом червня-липня важливим для ринку стане те, в якій кількості об’єктів буде відновлене будівництво. Станом на початок травня, активні будівельні роботи продовжуються тільки в 40% об’єктів, повідомляє Ізаров.

Порівняно із березнем, кількість об’єктів із частковою чи повною зупинкою будівництва зросла на 10%. При цьому завершення чи суттєве пом’якшення карантину може дозволити деяким компаніям активізувати будівельні роботи.

«В середньому щомісячні затрати на будівництво одного 24-поверхового будинку можуть досягати 1,5-3,0 млн грн (в залежності від етапу будівництва). Тобто, щоб будівництво продовжувалося, як мінімум, до осені, забудовникам потрібно буде до 10 млн грн на будівництво одного лише багатоквартирного будинку», – каже пан Ізаров.

За його словами, починаючи із квітня, близько 35% компаній-забудовників докладають зусиль для влучення крупних сторонніх інвесторів, щоб завершити вже розпочаті проекти. При цьому, лише п’ята частина усіх девелоперів володіє достатніми засобами, щоб продовжити будівництво без залучення фінансування з боку покупців житла.

«За моєю інформацією, власні фінансові ресурси, які дають можливість безперешкодно продовжувати будівництво до кінця 2020 р., є лише у 17-20% компаній. При цьому, практично усі проекти, які реалізуються за рахунок коштів забудовників, є партнерськими, тобто такими, де приймають участь, як мінімум, два девелопера», – розповідає керівник проекту ЖК Rusaniv residence.

Експерт також запевнив, що до кінця травня відкладений попит на первинному ринку поступово почне реалізовуватися. Відкладений попит оцінюється в близько 15-16 відмінених через карантин угод на одну продану квартиру.

До середини червня кількість угод на первинному ринку може зрости на 7-8% порівняно із початком квітня. При цьому, до 80% продажів буде сконцентровано саме на зазначених об’єктах нових форматів житла.

«Стабілізація ситуації на валютному ринку та фіксація курсу національної валюти на рівні 27 грн/$ дають можливість потенційним покупцям (особливо тим, хто зберігає свої заощадження в іноземній валюті) повернутися на ринок», – наголошує Ізаров.

Він вважає, що в сьогоднішніх умовах найактивнішими покупцями стануть ті, хто купують квартири з метою збереження капіталу та інвестиційних вкладень: їх частка складе до 75% від загальної кількості реалізованих угод.