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14
Чт., трав.
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Трансормація Бізнесу

Завантаження потужностей українських промпідприємств може скоротитися до 58,8%

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Промислові підприємства України очікують скорочення завантаження потужностей у другому кварталі 2020 року до 58,8% порівняно з попереднім кварталом.

Про це йдеться у результатах опитування, яке провела Державна служба статистики серед 1501 промислового підприємства.

Опитані промпідприємства підкреслюють посилення впливу стримуючих чинників, серед яких – недостатній попит.

«Оцінка поточного обсягу закордонних замовлень на виробництво продукції в промисловості становить мінус 30%, у переробній промисловості – мінус 36%», – сказано у результатах опитування.

Водночас вплив на промисловість таких факторів, як нестача робочої сили, сировини, матеріалів і устаткування, буде знижуватися.

У другому кварталі 2020 року індикатор ділової впевненості у промисловості знизився порівняно з першим кварталом поточного року до мінус 23,3%.

У переробній промисловості цей показник знизився порівняно з попереднім кварталом до мінус 24,6%.

Нагадаємо, за підсумками 2019 року промислове виробництво в Україні знизилося на 1,8% порівняно з 2018 роком. При цьому падіння показника фіксувалося безперервно з червня по грудень минулого року.

Держстат опитування промисловість