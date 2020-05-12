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13
Ср., трав.
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Трансормація Бізнесу

Естонський перевізник просить повернути на роботу українських делекобійників

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Естонська компанія Frigohans OÜ, що здійснює міжнародні вантажні перевезення, стурбована тим, що держава може не продовжити дозволи на роботу українських та білоруських водіїв.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Postimees.

«Якщо вони не зможуть повернутися, буде неможливо перевозити продукти і медикаменти», – відзначили в компанії.

Представниця підприємства Інгрід Лахт поінформувала в листі Міністерство економіки та комунікацій Естонії, що на сьогоднішній день у деяких іноземних водіїв закінчився термін дії дозволу на короткострокову роботу, а також віза, тому вони покинули Естонію. Транспортна компанія написала в поліцію заяву, щоб знову отримати дозвіл на короткострокову роботу.

У поліції відповіли, що «через розпорядження, обумовлені на даний момент чинним надзвичайним станом, Департамент поліції і прикордонної охорони реєструє заяви про реєстрацію короткострокового працевлаштування в Естонії тільки тих іноземців, які в даний час знаходяться в Естонській Республіці». А оскільки водії Frigohans повернулися додому, компанія опинилася в скрутному становищі.

Лахт також зазначила, що в даний час в Естонії не можливо знайти кваліфікованих працівників, тому вони просять уряд, щоб так як і сільське господарство, міжнародні перевізники могли тимчасово повернути іноземних робітників.

«Якщо працівники не зможуть повернутися на роботу, наша компанія не зможе забезпечити транспортування продуктів харчування і медикаментів в межах Європейського Союзу. Крім того, деякі вантажівки залишаться простоювати, оскільки ми не можемо знайти нових співробітників в Естонії. Це в свою чергу знизить податки на робочу силу, які сплачуються державі», – додала Лахт.

Раніше повідомлялося, що ЄС пропонує скоротити час оформлення далекобійників для перетину кордонів на дорогах TEN-T до 15 хвилин. Цей час має включати і всі перевірки, і обстеження стану здоров'я водія.

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