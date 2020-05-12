Естонський перевізник просить повернути на роботу українських делекобійників

Естонська компанія Frigohans OÜ, що здійснює міжнародні вантажні перевезення, стурбована тим, що держава може не продовжити дозволи на роботу українських та білоруських водіїв.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Postimees.

«Якщо вони не зможуть повернутися, буде неможливо перевозити продукти і медикаменти», – відзначили в компанії.

Представниця підприємства Інгрід Лахт поінформувала в листі Міністерство економіки та комунікацій Естонії, що на сьогоднішній день у деяких іноземних водіїв закінчився термін дії дозволу на короткострокову роботу, а також віза, тому вони покинули Естонію. Транспортна компанія написала в поліцію заяву, щоб знову отримати дозвіл на короткострокову роботу.

У поліції відповіли, що «через розпорядження, обумовлені на даний момент чинним надзвичайним станом, Департамент поліції і прикордонної охорони реєструє заяви про реєстрацію короткострокового працевлаштування в Естонії тільки тих іноземців, які в даний час знаходяться в Естонській Республіці». А оскільки водії Frigohans повернулися додому, компанія опинилася в скрутному становищі.

Лахт також зазначила, що в даний час в Естонії не можливо знайти кваліфікованих працівників, тому вони просять уряд, щоб так як і сільське господарство, міжнародні перевізники могли тимчасово повернути іноземних робітників.

«Якщо працівники не зможуть повернутися на роботу, наша компанія не зможе забезпечити транспортування продуктів харчування і медикаментів в межах Європейського Союзу. Крім того, деякі вантажівки залишаться простоювати, оскільки ми не можемо знайти нових співробітників в Естонії. Це в свою чергу знизить податки на робочу силу, які сплачуються державі», – додала Лахт.

Раніше повідомлялося, що ЄС пропонує скоротити час оформлення далекобійників для перетину кордонів на дорогах TEN-T до 15 хвилин. Цей час має включати і всі перевірки, і обстеження стану здоров'я водія.