Роздрібні ціни на автогаз почали зростати

Роздрібні мережі в період з 8 по 12 травня підвищили вартість скрапленого газу в межах 5-20 коп/л.

Про це повідомляє сайт enkorr з посиланням на дані «Консалтингової групи А-95».

Зокрема, мережі АЗК WOG та ОККО підняли ціни в середньому на 2 коп/л і 6 коп/л, до 8,89 грн/л і 8,94 грн/л відповідно.

Столична мережа KLO підвищила вартість автогазу на 10 коп/л, до 8,29 грн/л.

Мережі «Фактор» та «Рур Груп» підвищили ціни на 20 коп./л.

У таких мережах як Chipo, SUN OIL, Mango та Motto автогаз подорожчав в межах 5-15 коп./л.

Середня по країні роздрібна ціна скрапленого газу на АЗС 12 травня виросла на 2 коп/л, до 8,24 грн/л.

Як раніше повідомляв сайт, 8 травня компанії KLO, «БРСМ-Нафта» та «Авантаж 7» підвищили вартість автогазу на 20 коп/л в столичному регіоні.

«Передбачувано виріс імпортний паритет після перерви на вихідні, послаблення карантину підтримало сезонне зростання споживання. Наступного тижня можна очікувати ціни в дрібному опті ще на 500-1000 грн/т дорожче», — прокоментував підсумки минулого аукціону, на якому ЗВГ подорожчав на 12%, директор з комерційних питань УГД Сергій Федоренко.