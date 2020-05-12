Millstone&Co планує видобувати літій в Україні

Про це в інтерв’ю Українським новинам розповів партнер Millstone&Co Михайло Жернов.

«Проект видобутку літію в Україні сьогодні — це «єдиноріг» у наших українських проектах! Входження в бізнес, пов'язаний з літієвими родовищами – це виклик для нас. В інвестиційній програмі на 2019 рік у нас не було в планах видобутку літію. Видобуток газу і вугілля ми передбачали, але літій – це була чиста авантюра. У 2018 році нас залучали в цей проект як консультантів, а в 2019-му нам запропонували цей проект викупити», — говорить Михайло Жернов.

За його словами, в Україні існує кілька літієвих родовищ розвіданих ще при СРСР: одне – на території Донецької та кілька – на території Кіровоградської області.

«Щоб нам дійти до початку проекту, потрібно дорозвідати і підтвердити запаси цих родовищ. Щодо нашого східного родовища, дорозвідка та оцінка запасів займе близько року. Після цього ми зрозуміємо, чи зможуть взагалі ці руди і їх запас бути ефективними з точки зору будівництва повноцінної шахти. У Кропивницькому складніше – там є 2 руди, одна з яких практично не придатна до збагачення. Питання розвідки там, у першу чергу, питання ефективності», – зазначив він.

Також Михайло Жернов наголосив, що компанії цей проект є цікавим і вона прийняла рішення рухатися далі у його реалізації.

Більше того, Millstone&Co встигла до кризи отримати ресурс на дорозвідку.

«Ми продовжуємо боротися за ліцензію: якщо одне з родовищ не спрацює, то в комплексі декілька будуть ефективними», — сказав він.

Наразі ще однією перепоною у реалізації проекту видобутку літію є бюрократія. Тому компанії доводиться вести дискусію з Державною службою геології і надр України.

«Але поки що говоримо на різних мовах», — зазначив Жернов.