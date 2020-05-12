Мінцифри презентувало проект вільної економічної зони для креативних індустрій

Про це йдеться у повідомленні телеграм-каналу порталу «Дія».



Вона покликана створити спрощені умови для відкриття українськими і зарубіжними компаніями нових ІТ-бізнесів та R&D-центрів.

«Дія Сіті» — цифрове місто всередині країни. 4 місяці ми працюємо над вільною економічною зоною для креативного бізнесу», — сказано у повідомленні.

Резидентами «Дія Сіті» зможуть стати IT-компанії, високотехнологічний бізнес, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.



Як повідомляє AIN.ua, усі послуги, починаючи від реєстрації бізнесу та закінчуючи податками, резиденти «Дія Сіті» зможуть отримати онлайн. У той же час, спеціально для них планується створення спеціального посольства та податкового офісу за зразком з офісом великих платників податків. А в майбутньому – запустити технопарк з інфраструктурою на зразок Кремнієвої долини.

В «Дія Сіті» буде всього два типи податків: податок на виведений капітал в розмірі 10%, а також податок на працю - 10%. Ніяких інших податків не передбачено.

«За розрахунками ініціаторів проекту, вже в 2021 році завдяки запуску «Дія Сіті» в Україні відкриється 80 тисяч нових робочих місць. Ринок креативної індустрії до 2025 року виросте до $11,8 млрд (у 2019 році він становив $6,2 млрд)», — пише сайт.

Проте, для реалізації проекту необхідні законодавчі зміни, тому проект навряд чи запуститься в цьому році.