За час карантину ТРЦ втратили 7 мдрд грн, а їх орендарі – понад 50 млрд грн

Українські торговельно-розважальні центри за два місяці карантину втратили майже 7 млрд грн орендних надходжень, а їхні орендарі – понад 50 млрд грн товарообігу.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на підрахунки Української ради торговельних центрів (УРТЦ).

«Постраждали також усі обслуговуючі компанії. Ті орендарі, які працювали під час карантину (продуктові магазини, засоби зв'язку), втратили в обігу від 15% (супермаркети) до 50% і більше (засоби зв'язку, зоотовари, побутова хімія тощо)», – повідомив голова УРТЦ, операційний директор «Будхаус Груп» Максим Гаврюшин.

Він зазначає, що масового відтоку орендарів поки що не спостерігається, є поодинокі випадки закриття магазинів.

«У період, коли ТЦ закритий і оренду не нараховують, нелогічно розривати договір оренди і кидати магазин, в який вкладено великі гроші, тому що практично жодних витрат бізнес не несе. Після початку роботи, коли багато хто зіткнеться з необхідністю платити в повному обсязі оренду й зарплату, багато торгових підприємств можуть закритися», – припускає Гаврюшин.

Він прогнозує, що для слабких ТЦ це буде непростий рік у плані вакантності й рівня орендних ставок. Частка вільних площ у таких ТЦ може зрости до 10-20%, тоді як успішні ТЦ залишатимуться заповненими.

«Я думаю, весь рік ми повільно відновлюватимемося і вийдемо на докризові показники навесні наступного року», – зазначає він.