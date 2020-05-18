Засновник компанії «Тесла Енерго» долучився до спільноти національних інвесторів БІЗНЕС100

Компанія «Тесла Енерго» – сучасне українське підприємство, профілем якого є реалізація системних екоенергетичних проектів. Вона займається розробкою проектів ВДЕ, їх будівництвом, управлінням, експлуатацією та обслуговуванням.

Протягом 2017-2018 років «Тесла Енерго» спроектувала сім сонячних електростанцій, загальною потужністю 103 МВт, серед яких Ганська СЕС та Іршанська СЕС. Окремий напрям діяльності компанії – повний цикл робіт, від проекту до експлуатації, для ТЕС на біомасі з відходів сількогосподарських підприємств.

«Моя особиста місія – зробити для інших підприємців доступ до електроенергії абсолютно прозорим та безкоштовним. Бізнес створює ринок споживання енергії для генеруючих компаній. Він не повинен платити за це додаткові гроші, — переконаний Олег Олег Грамотенко. — Реалізація цієї мети є мотиватором, який привів мене до спільноти БІЗНЕС100, де я сподіваюся знайти підтримку та однодумців».

У вільний час пан Грамотенко навчається в льотній школі «Aviation Group» на пілота малої авіації PPL(A), CPL(A). Для нього підкорювати небо — це не тільки драйв та адреналін, а й завжди новий виклик.

«Піднятися вгору, подивитися на ситуацію згори, масштабувати мислення – це дуже символічно, це допомагає розсувати внутрішні горизонти, ставити нові цілі, будувати стратегії», — пояснює засновник «Тесла Енерго».

Команда журналу БІЗНЕС та учасники БІЗНЕС100 запрошують долучатись до спільноти національних інвесторів нових свідомих бізнесменів.