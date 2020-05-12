Україна ще навіть не почала налагоджувати співпрацю з Китаєм

Україні не варто очікувати найближчим часом значних інвестицій з Китаю, адже вона навіть не почала ще налагоджувати стосунки з цією країною.

Про це під час одинадцятої зустріч марафону «БрейнШторм марафон» заявив засновник «Укр-Китай Комунікейшн» В’ячеслав Лисенко.

За його словами, ті інвестиції, які зараз надходять до України з Китаю, невеликі і з давно відомими китайській стороні партнерами. Для того, щоб отримувати крупні інвестиції, мова має йти про міжурядові угоди про захист та лояльне ставлення до китайських інвестицій.

«З нинішнім нашим підходом про жодні інвестиції не може бути й мови. У нас зараз приїздять представники та власники серйозних китайських компаній, а їх іноді просто розвертають на кордоні і відправляють назад», — говорить В’ячеслав Лисенко.

Більше того, в Україні зараз немає навіть окремої людини, яка б займалася розвитком співпраці України та Китаю.

«Особисто я не знаю такої людини», — говорить він.

За словами Лисенка, близько чотирьох років тому китайський уряд для стабілізації економіки дозволив інвестувати як державним, так і приватним компаніям у іноземні підприємства. Це мотивувало китайські компанії розширюватися на інші ринки.

«У 2013 році Україна отримала інвестиції. Нам всім відомо як вона з ними працювала. І, по суті, ми втратили свій імідж. І, я вважаю, що Україна досі не докладає належних зусиль, щоб його повернути», — говорить Лисенко.

Проте, найголовніше, що у Китаю є бажання та наміри інвестувати в український бізнес. І для цього є кілька причин: Україна вдало розташована у центрі Європи, наші підприємства можуть постачати продукцію без мит, заробітна плата українських робітників в рази нижча, ніж на китайських, на електроенергію ціна приблизно однакова. Тому зараз в Україні вартість виробництва менша, ніж у Китаї, а продукцію доставляти звідси набагато простіше.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: