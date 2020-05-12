ХТЗ вийшов з карантину та повністю відновив виробництво

Із 12 травня Харківський тракторний завод, після вимушеного простою у зв’язку з пандемією COVID-19, повністю відновив виробництво колісних, гусеничних тракторів, а також спецтехніки.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці заводу у фейсбук.

Нагадаємо, 18 березня у зв'язку з посиленням карантинних заходів в Україні та згідно з постановою Кабінету Міністрів України, Харківський тракторний завод призупинив свою роботу до 11 травня.

Раніше повідомлялося, що ХТЗ у 2019 році наростило виробництво та збільшило виручку. Зокрема, у 2019 році ХТЗ випустив 585 одиниць техніки, що у порівнянні з попереднім роком більше на 12% та реалізував 638 одиниць – зростання на 16%.

Виручка підприємства зросла на 22% і склала майже 800 млн грн.

На підприємстві працює понад 1100 співробітників.

Основними покупцями українських тракторів залишаються вітчизняні аграрії. Проте підприємство продовжує освоювати ринки ближнього і далекого зарубіжжя. У 2019 році сільгоспмашини виробництва ХТЗ купували у Болгарії, Молдові, Казахстані, Грузії, Литві, Румунії, Новій Зеландії і Сінгапурі.