БІЗНЕС запрошує на зустріч з Сергієм Сидоруком у рамках «БрейнШторм марафону»

Під час зустрічі спікер розповість про клієнтоорієнтований бізнес у часи кризи та про те, як не втратити довіру партнерів

У середу, 13 травня об 11:00 відбудеться дванадцята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Гість ефіру — Сергій Сидорук, CEO компанії Unique Trade, співінвестор платформи БІЗНЕС 100.

Тема ефіру: «Клієнтоорієнтований бізнес в кризу: як не втратити довіру партнерів».

Питання для обговорення:

Криза – не перша: чи схожий алгоритм антикризових кроків, у чому відмінності?

Зміни у взаємодії з міжнародними партнерами: на що робити акцент?

Національні інвестори на “передовій” кризи: як бізнес-спільноти можуть допомагати МСБ та владі?

Влада & бізнес: першочергові кроки назустріч.

10 попередніх ефірів БрейнШторм марафону дали чітке розуміння, що криза – це не тільки про втрати, але й про можливості. Навіть у такій складній ситуації, як зараз, можна знаходити шляхи для розвитку і трансформацій. Для цього потрібні нестандартні підходи, креативні рішення, максимальна зосередженість, моніторинг поточних обставин та клієнтоорієнтованість. Саме про клієнтоорієнтованість бізнесу в кризу, про те як утримати позиції та не втратити довіру партнерів – поговоримо завтра у прямому ефірі.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: