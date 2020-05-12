«Біофарма» шукає донорів плазми, що перехворіли на COVID-19

Компанія «Біфарма» почала розробку специфічного імуноглобуліну для лікування COVID-19 та потребує донорської плазми від людей, що перенесли хворобу.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив президент компанії «Біфарма» Костянтин Єфименко.

«Біофарма почала розробку специфічного імуноглобуліну. Для цього необхідна підтримка людей у всьому світі, які готові пожертвувати свою плазму після перенесення хвороби. Ми закликаємо тих, хто одужав, зробити свій внесок у боротьбу з пандемією і, якщо дозволяє стан здоров’я, стати донором», — написав він.

Також Єфименко зазначив, що плазмоцентри компанії знаходяться в Сумах, Черкасах, Дніпрі та Харкові і вони вже розпочали заготівлю плазми.

«Всі потужності нашого заводу в Білій Церкві, всі сили нашого колективу спрямовані на розробку ліків», — зазначив він.

Потенційні донори з усіх питань можуть звертатися на гарячу лінію компанії: 0 800 600 003.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Міністерство охорони здоров’я дозволило клінічне випробування у п’яти лікарнях країни лікарського засобу «Біовен», виробництва компанії «Біофарма», при комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, яку викликав COVID-19.