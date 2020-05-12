За вихідні: історичний мінімум генерації електроенергії, рекорд з експорту зерна та реорганізація Укроборонпрому

Українські АЕС скоротили виробництво електроенергії до історичного мінімуму

Потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника – 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України – 13,84 тис МВт.

Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на ДП «Укренерго».

Зазначається, що це найнижча за 5 років потужність АЕС станом на другу неділю травня на максимумі електроспоживання.

Згідно з повідомленням, падіння потужностей АЕС відбувається на фоні загального падіння електроспоживання в Україні через скорочення виробництва внаслідок світової епідемії коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС через прогнозне зростання виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях.

Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків «Енергоатома». При цьому теплова енергія є дорожчою, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольгу Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасово вимушеним заходом. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник істотний профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

7 травня повідомлялося, що ДБР розпочало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями.

«Укроборонпром» реорганізує 50 підприємств, ще 28 – віддасть Фонду держмайна

Керівництво державного концерну «Укроборонпром» в рамках реструктуризації своїх підприємств планує реорганізувати 50 з них, а ще 28 – передати в управління Фонду державного майна та інших державних органів.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

Згідно з повідомленням, таке рішення ухвалене за підсумками триаж-аналізу комплексної оцінки всіх 137 підприємств «Укроборонпрому», який показав, що зі 116 підприємств, що працюють на підконтрольній території, фінансово стабільними є 33, фінансово нестійкими – 27, а в поганому фінансовому стані – 56. Загалом 29 підприємств концерну заробили 88% чистого доходу «Укроборонпрому» за 2016-2019 роки.

Крім того, на 14 підприємствах працюють 67% співробітників держконцерну. Середній коефіцієнт зношеності основних засобів на початок 2020 року становив 63%. При цьому, дуже багато надлишкового майна: загальна площа земельних ділянок у користуванні підприємств 5500 гектарів, площа нерухомості – 11,3 млн кв. м.

Як зазначив голова офісу трансформації «Укроборонпрому» Роман Бондар, всі підприємства розділили на три умовні групи: розвитку, оздоровлення та перепідпорядкування.

Група розвитку представлена 38 підприємствами із сукупним чистим доходом 35 млрд грн, або 88% доходу держконцерну, на яких працює 53600 працівників, що становить 80% загальної кількості на всіх підприємствах. Ці компанії увійдуть до шести галузевих бізнес-одиниць: ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарних і морських систем.

Група реструктуризації складається з 50 підприємств із сукупним чистим доходом 4,9 млрд грн, або 12% від усіх доходів концерну. У цій групі працює 13900 працівників, що становить 20% від загальної кількості. Ці компанії планують фінансово оздоровити і реорганізувати. В тому числі, передбачається перенесення виробництва, позбавлення від надлишкових активів, виведення з банкрутства і виплата боргів перед працівниками, державою і кредиторами.

«Після цього оздоровлені і стабілізовані підприємства будуть приєднані до новостворених галузевих бізнес-одиниць з «групи розвитку», — говорить Ромаан Бондар.

Група перепідпорядкування складається з 28 підприємств із сукупним чистим доходом 29 млн грн, на яких лише 253 працівники. Ці підприємства втратили значимість для обороноздатності країни і нічого не роблять. Їх передадуть Фонду державного майна або іншим держорганам.

«Зокрема, ми вже передали пакети документів 21 «мертвого» підприємства до Фонду держмайна... Два підприємства буде передано Державному космічному агентству, п'ять — на ліквідацію», — уточнив Бондар.

За його словами, 21 підприємство концерну залишилося на окупованих територіях. Їх можуть перепідпорядкувати профільному міністерству, але для цього потрібно внести зміни до законодавства.



Україна встановила новий рекорд з експорту зерна

З початку 2019-2020 маркетингового року (липень 2019 – червень 2020) українські аграрії експортували 51,47 млн тонн зерна, що на 8,1 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року, і становить 95% від прогнозу експорту.

Про це свідчать дані аграрного департаменту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Зазначається, що пшениці на експорт відправлено 19,2 млн тонн, ячменю – 4,7 млн тонн, кукурудзи – 26,8 млн тонн, жита – 8,2 тис. тонн.

Разом з тим, борошна пшеничного та інших культур експортовано 299,7 тис. тонн, що на 51,7 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого МР.

Як повідомлялося раніше, експорт зернових з України у 2018-2019 МР становив 49,7 млн тонн, що стало рекордом за всю історію незалежності. Попередній рекорд експорту зернових в Україні зафіксований у 2016-2017 МР на рівні 43,8 млн тонн.

Саудівська Аравія знизить видобуток нафти ще на 1 мільйон барелів

Міністерство енергетики Саудівської Аравії наказало держкомпанії Saudi Aramco знизити видобуток нафти у червні ще на 1 млн барелів на добу, на додаток до зобов'язань країни в рамках угоди ОПЕК +.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на держагентство SPA.

Таким чином, у порівнянні з квітнем, зниження видобутку Саудівською Аравією складе 4,8 млн б/с, в абсолютному вираженні країна буде видобувати у червні 7,492 млн б/с.

Крім того, Saudi Aramco доручено шукати можливості щодо зниження нафтовидобутку у травні нижче рівня 8,492 млн б/с за домовленістю з клієнтами.

Представник міністерства енергетики підкреслив, що мета королівства — за допомогою додаткових скорочень стимулювати інші країни-виробники виконувати зобов'язання та забезпечити додаткові скорочення для стабілізації світового нафтового ринку.

Як повідомлялося раніше, 12 квітня Країни ОПЕК+ домовилася про найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу.

5 травня вартість Brent піднялася вище 30 доларів за барель вперше з 15 квітня, WTI дорожчає п'яту сесію поспіль.