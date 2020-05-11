БІЗНЕС запрошує на зустріч з В'ячеславом Лисенком у рамках «БрейнШторм марафону»

Під час зустрічі спікер розповість про зовнішньоекономічну діяльність в умовах пандемії

У вівторок, 12 травня об 11:00 відбудеться одинадцята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Гість ефіру — В'ячеслав Лисенко, СЕО «Укр-Китай Комунікейшн».

Тема ефіру: «Зовнішньоекономічна діяльність в умовах пандемії: досвід Укр-Китай Комюнікейшн».

Питання для обговорення:

тренд на відтік виробників промтоварів з Китаю як реакція на коронавірус: чи шукатиме Піднебесна нових партнерів?

митне оформлення експорту під час пандемії: особливості перевезення медичних та немедичних вантажів

компанія «Укр-Китай Коммунікейшин» в нових умовах партнерства: проривні проєкти з доставки.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: