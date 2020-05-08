Вартість газу на АЗС впала до рівня 2016 року

Середня вартість зрідженого газу на АЗС в Україні досягла 8,13 грн/л, знизившись на 23,9% протягом 1 квітня – 8 травня 2020 року.

Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива, передає УНІАН.

Згідно з повідомленням, востаннє середня роздрібна вартість на такому рівні була зафіксована в березні 2016 року.

Наприклад, у Києві ціни з початку квітня знизилися на 1,5-2,5 грн/л — до 8,45-8,49 грн/л на АЗС операторів OKKO, WOG, і SOCAR. На Glusco газ подешевшав на 2 грн/л — до 7,95 грн/л, «БРСМ-Нафта» — на 2,3 грн/л до 7,69 грн/л.

Однак на тлі різкого подорожчання гуртових цін з початку травня на 19,5%, до середньої по Україні 12 328 грн/т, зниження вартості на АЗС зупинилося.

Відзначається, що оператори, які працюють у так званому нижньому ціновому сегменті, вже почали підвищувати вартість.

Раніше зазначалося, що споживання зрідженого газу в Україні у 2019 році збільшилося на 11% у порівнянні з 2018 роком — до 2,03 млн тонн.