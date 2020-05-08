Запит споживачів на побутові сервіси відновлюється

Наразі він досяг рівня 60-80% від докарантинних показників
На початку карантину замовлення на побутові сервіси різко впали, але вже за кілька тижнів їх кількість почала поступово відновлюватися і наразі досягла рівня 60-80% від докарантинних показників.
Про це повідомив Олег Степанюк, засновник сервісу «РемОнлайн», хмарної CRM-системи для малого та середнього бізнесу зі сфери надання послуг.
Зокрема, хмара охоплює більше 5,5 тис. активних компаній-користувачів, що займаються ремонтом побутової техніки та електроніки, авто, ремонтом взуття та одягу (ательє з пошиття), ремонтом ключів, а також багетні, ювелірні та веломастерні, хімчистки, клінінги та інші сервіси.
«Бізнес-процеси користувачів «РемОнлайн» передбачають щоденний контакт із клієнтами, і тому сервісний бізнес виявився не готовий до того, що люди максимально обмежать своє перебування поза домівками», – говорить пан Степанюк.
Відповідно, це відобразилося на кількості замовлень. За спостереженнями «РемОнлайн», найбільш постраждали компанії, які працюють в торгових центрах, наприклад, сервіси з ремонту електроніки, хімчистки, ательє. Найзначніше активність компаній знизилася на заході країни, а найменше – на сході та на півдні.
Обсяг замовлень на побутові сервіси в Києві, Харкові, Львові та Одесі за час карантину знизився на 23-38% (в залежності від міста). При цьому зростанню замовлень, що відбулося в кінці березня, посприяла постанова Кабміну №239 (від 25 березня), що дозволила сервісним центрам та ремонтним майстерням працювати під час карантину.
Що ж стосується галузевої сегментації, то найменш постраждалим виявився сегмент автомобільного сервісу, а також компанії, що займаються продажем і встановленням кліматичних та охоронних систем. Не дивлячись на карантин, сезон будівельних та ремонтних робіт у розпалі.
«Очевидно, що в перші два тижні карантину власники малого та середнього бізнесів опинилися перед серйозним вибором – або закритися або ж адаптуватися до нових умов, щоб не втрачати прибуток, – розповідає Степанюк, зазначаючи, що компанія «РемОнлайн» також відчула несуттєвий відтік клієнтів. – Є невеликі компанії до п’яти співробітників та самозайняті підприємці, які вирішили тимчасово закритися на карантин та не продовжувати передплату на «РемОнлайн», але таких не більше 10%».
Великі ж компанії йдуть шляхом адаптації до поточних умов та продовжують працювати незважаючи на падіння кількості замовлень.Водночас, у компанії «РемОнлайн» зазначають, що поки рано говорити про ліквідацію та банкрутства гравців сервісного ринку.
Пандемія та оголошений в державі карантин продемонстрував незахищеність та надзвичайну вразливість офлайн-бізнесу. А також те, як важливо сьогодні сервісам буди в онлайн та вміти швидко трансформуватися.
За словами пана Степанюка, трансформація бізнесу відбудеться природнім шляхом, адже наразі проходить процес перерозподілу джерел прибутку і власникам бізнесу доводиться робити ставку на зовсім інші надходження. При цьому він зазначає, що не варто пускати цю трансформацію «на самоплин».
«Сьогодні саме час переглянути свої бізнес-процеси, провести глибинний аналіз та позбутися зайвого. Великі компанії вже змінюються, вони точно виграють у порівнянні з малими, які сьогодні не працюють», – говорить пан Степанюк.
Динаміка замовлень на порталі «РемОнлайн»
|
Період
|
Київ
|
Харків
|
Львів
|
Одеса
|
Тиждень до карантину (9-15 березня)
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
1 тиждень карантину (16-22 березня)
|
63%
|
71%
|
43%
|
89%
|
2 тиждень карантину (23-29 березня)
|
44%
|
63%
|
23%
|
58%
|
3 тиждень карантину (30 березня - 5 квітня)
|
52%
|
77%
|
35%
|
66%
|
4 тиждень карантину (6-12 квітня)
|
60%
|
85%
|
45%
|
70%
|
5 тиждень карантину (13-19 квітня)
|
59%
|
93%
|
37%
|
73%
|
6 тиждень карантину (20-26 квітня)
|
60%
|
76%
|
41%
|
71%
|
7 тиждень карантину (27 квітня - 3 травня)
|
65%
|
77%
|
62%
|
74%
За даними порталу «РемОнлайн»
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