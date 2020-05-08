Запит споживачів на побутові сервіси відновлюється

На початку карантину замовлення на побутові сервіси різко впали, але вже за кілька тижнів їх кількість почала поступово відновлюватися і наразі досягла рівня 60-80% від докарантинних показників.

Про це повідомив Олег Степанюк, засновник сервісу «РемОнлайн», хмарної CRM-системи для малого та середнього бізнесу зі сфери надання послуг.

Зокрема, хмара охоплює більше 5,5 тис. активних компаній-користувачів, що займаються ремонтом побутової техніки та електроніки, авто, ремонтом взуття та одягу (ательє з пошиття), ремонтом ключів, а також багетні, ювелірні та веломастерні, хімчистки, клінінги та інші сервіси.

«Бізнес-процеси користувачів «РемОнлайн» передбачають щоденний контакт із клієнтами, і тому сервісний бізнес виявився не готовий до того, що люди максимально обмежать своє перебування поза домівками», – говорить пан Степанюк.

Відповідно, це відобразилося на кількості замовлень. За спостереженнями «РемОнлайн», найбільш постраждали компанії, які працюють в торгових центрах, наприклад, сервіси з ремонту електроніки, хімчистки, ательє. Найзначніше активність компаній знизилася на заході країни, а найменше – на сході та на півдні.

Обсяг замовлень на побутові сервіси в Києві, Харкові, Львові та Одесі за час карантину знизився на 23-38% (в залежності від міста). При цьому зростанню замовлень, що відбулося в кінці березня, посприяла постанова Кабміну №239 (від 25 березня), що дозволила сервісним центрам та ремонтним майстерням працювати під час карантину.

Що ж стосується галузевої сегментації, то найменш постраждалим виявився сегмент автомобільного сервісу, а також компанії, що займаються продажем і встановленням кліматичних та охоронних систем. Не дивлячись на карантин, сезон будівельних та ремонтних робіт у розпалі.

«Очевидно, що в перші два тижні карантину власники малого та середнього бізнесів опинилися перед серйозним вибором – або закритися або ж адаптуватися до нових умов, щоб не втрачати прибуток, – розповідає Степанюк, зазначаючи, що компанія «РемОнлайн» також відчула несуттєвий відтік клієнтів. – Є невеликі компанії до п’яти співробітників та самозайняті підприємці, які вирішили тимчасово закритися на карантин та не продовжувати передплату на «РемОнлайн», але таких не більше 10%».

Великі ж компанії йдуть шляхом адаптації до поточних умов та продовжують працювати незважаючи на падіння кількості замовлень.Водночас, у компанії «РемОнлайн» зазначають, що поки рано говорити про ліквідацію та банкрутства гравців сервісного ринку.

Пандемія та оголошений в державі карантин продемонстрував незахищеність та надзвичайну вразливість офлайн-бізнесу. А також те, як важливо сьогодні сервісам буди в онлайн та вміти швидко трансформуватися.

За словами пана Степанюка, трансформація бізнесу відбудеться природнім шляхом, адже наразі проходить процес перерозподілу джерел прибутку і власникам бізнесу доводиться робити ставку на зовсім інші надходження. При цьому він зазначає, що не варто пускати цю трансформацію «на самоплин».

«Сьогодні саме час переглянути свої бізнес-процеси, провести глибинний аналіз та позбутися зайвого. Великі компанії вже змінюються, вони точно виграють у порівнянні з малими, які сьогодні не працюють», – говорить пан Степанюк.

Динаміка замовлень на порталі «РемОнлайн»

Період Київ Харків Львів Одеса Тиждень до карантину (9-15 березня) 100% 100% 100% 100% 1 тиждень карантину (16-22 березня) 63% 71% 43% 89% 2 тиждень карантину (23-29 березня) 44% 63% 23% 58% 3 тиждень карантину (30 березня - 5 квітня) 52% 77% 35% 66% 4 тиждень карантину (6-12 квітня) 60% 85% 45% 70% 5 тиждень карантину (13-19 квітня) 59% 93% 37% 73% 6 тиждень карантину (20-26 квітня) 60% 76% 41% 71% 7 тиждень карантину (27 квітня - 3 травня) 65% 77% 62% 74%

За даними порталу «РемОнлайн»

Нагадаємо, що журнал БІЗНЕС спільно з національними інвесторами БІЗНЕС 100 та венчурним корпоративним інвестиційним фондом «FinStream» розпочав проєкт "Трансформація бізнесу" — з фінансування українських підприємців, готових оперативно трансформуватися під нові реалії. Розмір інвестиційного фонду — 130 млн грн.