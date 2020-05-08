Верховна Рада розгляне банківський законопроект 13 травня

Необхідний для укладення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) законопроект №2571-д щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, Верховна Рада України розгляне у другому читанні під час засідання 13 травня.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

«Станом на сьогодні надійшли правки (до законопроєкту про банки – ред.) від депутатських фракцій та груп, але, якщо не помиляюся, їх надали ще не всі. Комітет опрацює, додасть ті правки, які були враховані, й лише після цього вони будуть внесені до сесійної зали. Об’єктивно я думаю, що це відбудеться у середу (13 травня — ред.), і це дасть можливість проголосувати законопроект», — повідомив він.

Головною проблемою, що перешкоджає розгляду законопроекту, за його словами, стали 16 тисяч правок.

«Лише протягом останніх двох тижнів з’явилася можливість застосовувати так звану особливу процедуру, виникла потреба прийняти ще один закон, коли Верховна Рада зустрілася із — дозволю собі непарламентський вислів — «спамом», тисячами поправок, спрямованих не на те, щоб покращити закон, а щоб затягнути», — зазначив він.

8 травня відповідний законопроект розглянув профільний комітет Верховної Ради, затвердивши скорочену порівняльну таблицю, яка дозволить депутатам не розглядати всі понад 16 тисяч правок.

27 квітня профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити закон у другому читанні.