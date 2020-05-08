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08
Пт., трав.
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Трансормація Бізнесу

Локалізація виробництва електровозів в Україні може сягнути 25–50%

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За умови проактивної позиції вітчизняних виробників локалізація виробництва електровозів в Україні має шанс досягти 50%.

Про це повідомив член правління АТ «Укрзалізниця» Франтішек Буреш за підсумками зустрічі з головою Ради Федерації роботодавців України Дмитром Олійником, предає прес-служба «Укрзалізниці».

Під час зустрічі зокрема обговорювався розвиток співробітництва із вітчизняними виробниками в рамках програми локалізації інвестицій, яку впроваджує Укрзалізниця.

«У разі, якщо вітчизняні підприємства виступатимуть підрядниками для іноземних виробників, то я очікую, що рівень локалізації становитиме 25-35%», — вважає Франтішек Буреш.

Проте, на його думку, якщо хтось із вітчизняних промисловців вирішить ініціювати створення спільного підприємства з іноземними виробниками, рівень локалізації може сягнути 50%.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця планує переглянути свою інвестиційну програму заради підтримки українських виробників та зацікавлена у поглибленні локалізації виробництва в Україні.

Укрзалізниця вагони Дмитро Олійник