Найбільше на боротьбу з COVID-19 витратили Київ, Київська та Харківська області

Найбільше бюджетних коштів на боротьбу з коронавірусом наразі були оплачені через Казначейства Києва, Київської та Харківської областей, а найменше – Кіровоградської, Луганської і Чернігівської областей.

Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан в ефірі телеканалу «112 Україна», передає прес-служба Рахункової палати.

Сума платежів за рахунок державного і місцевих бюджетів, які здійснив Київ, становить 273 млн грн, Київська область – 211 млн грн, Харківська область – 109 млн грн. Найменші витрати на сьогодні у Кіровоградської – 14 млн грн, Луганської – 14 млн грн та Чернігівської області – 18 млн грн.

Система, в якій на основі відкритих даних відображається інформація про платежі, дозволяє також визначити організації, що мають найбільші видатки на боротьбу з Covid-19.

Станом на сьогодні дешборд, розроблений фахівцями Рахункової палати і розміщений на веб-сайті інституції, відображає інформацію про майже 30 тисяч платежів.

Голова Рахункової палати нагадав, що з державного бюджету до відповідного фонду на боротьбу з Covid-19 планують направити майже 65 млрд грн.

«Ми розробили унікальну програму, завдяки якій будь-хто може зайти на сайт Рахункової палати та переглянути, як витрачаються кошти в розрізі регіонів, за будь-яким міністерством чи відомством. Планується, що скоро система ProZorro використовуватиме наші дані, про що вже мали розмову спеціалісти наших інституцій», – сказав Валерій Пацкан.

Він також зазначив, що проект вдосконалюється і невдовзі з’явиться версія для мобільних телефонів.