Рітейлери вимагають зняття обмежень з торговельної нерухомості Києва

Незважаючи на рішення Кабінету міністрів України про зняття обмежень з торговельної нерухомості 11 травня, розпорядження виконкому Київради від 4 травня 2020 року не скасовує заборону роботи окремих магазинів і торгівельних центрів, але дозволяє роботу продовольчих ринків і господарських магазинів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Асоціації рітейлерів України.

«У такому рішенні видна дискримінація торгової нерухомості та непродуктового рітейлу, які продовжують залишатися серед найбільш постраждалих від карантину галузей. Будівельні гіпермаркети та базари не можна вважати більш безпечними з точки зору поширення інфекції», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що заявлена ​​максимальна щільність перебування людей – 1 людина на 10 кв. м – для торгівельного центру не є критичною. Навіть в години пік, у найуспішніших столичних ТРЦ, щільність відвідувачів становить 1 людину на 15 кв. м загальної площі.

«В сучасних ТЦ за допомогою автоматичних систем можна контролювати кількість відвідувачів, архітектура ТЦ дозволяє дотримуватися безпечної дистанції, керуючі компанії можуть контролювати профілактичні заходи, технічно торгові центри підготовлені до того, щоб мінімізувати ризики поширення інфекції», – коментує голова Української ради торгівельних центрів Максим Гаврюшин.

Також зазначається, що продовження обмежень в Києві ставлять під удар нормальну роботу після закінчення карантину. Це може спричинити за собою ще більше банкрутств, неплатежів, судові процеси, заморозити будівництво нових проектів і, як наслідок, привести до подальшого погіршення ситуації. Галузь торгової нерухомості – важлива частина інфраструктури й економіки Києва: в місті працює більше 70-ти торгових центрів, де розташовані понад 7,5 тис. торгових точок різного формату. Тільки цей сектор торгової нерухомості забезпечує робочими місцями близько 150 000 українців. Товарообіг торгових центрів становить приблизно 50% офіційного роздрібного товарообігу Києва.