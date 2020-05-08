Закупівельні ціни на свинину падають разом з попитом на неї

Прогноз закупівельних цін на 11-17 травня 2020 року на свиней живою вагою становить 40-41 грн.

Про це повідомляє аналітичний відділ Асоціації «М’ясної галузі».

Згідно з повідомленням, зниження закупівельних цін на 1-2 гривні у порівняння з поточним тижнем викликане зменшенням попиту на свинину через карантинні обмеження в Україні і зменшенням купівельної спроможності населення.

«Курятина, що коштує вдвічі дешевше за свинину, стає популярнішою серед споживачів і переробних підприємств», — повідомляють в Асоціації.

Закупівельні ціни в Україні на рівні 40-41 грн/кг залишаються високомаржинальними для вирощування свиней за собівартості 25-30 грн/кг живої маси в повному циклі та 37 грн/кг для господарств, які займаються лише відгодівлею покупних поросят.

«Попри світову тенденцію, закупівельні ціни на свиней в Україні є одними із найвищих, це може спровокувати збільшення імпорту свинини і ще більше просідання закупівельних цін в Україні», – вважають аналітики Асоціації «М’ясної галузі».

Також повідомляється, що цього тижня комерційні ціни продажу свинини в забійній вазі за офіційними даними Євростат були: 50,46 грн – ЄС, 22,04 грн – Бразилія, 21,46 грн – США, 29,00 грн – Канада.