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08
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Трансормація Бізнесу

Сервісні центри МВС з 12 травня працюватимуть за попереднім записом

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З 12 травня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ надаватимуть послуги за попереднім записом в електронну чергу через функціонал офіційного веб-сайту Головного сервісного центру МВС.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

«У разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги, запис громадян здійснюватиметься за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області», — сказано у повідомленні.

Окрім того, надання послуг здійснюватиметься з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 метрів квадратних, робочі місця працівників облаштовані захисною перегородкою, проводитиметься термометрія та дезінфекція приміщень. Не допускатимуться працівники та відвідувачі, які мають ознаки респіраторних захворювань або без наявності захисної маски.

Також повідомляється, що територіальні підрозділи Державної міграційної служби та центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс» планують розширити графіки роботи та збільшити кількість послуг, які надаватимуться громадянам України, іноземцям й особам без громадянства.

МВС сервіс