Через цьогорічні збитки частина фермерів не зможе почати новий сезон

Збитки фермерів можуть сягнути таких масштабів, що в наступному році частина виробників просто не зможе почати новий сезон через брак коштів.

Про це йдеться на сайті Української плодоовочевої асоціації (УПОА), аналітики якої продовжують отримувати повідомлення від вітчизняних виробників через проблеми з реалізацією як минулорічної, так і ранньої плодоовочевої продукції.

Згідно з повідомленням, оператори ринку зазначають, що продажі замороженої та свіжої плодоовочевої продукції вже знизилися в середньому на 60-70% у порівнянні з показниками 2019 року.

Більше того, зниження ціни на ранні овочі та ягоди також суттєво позначилося на прибутках фермерах. Станом на кінець квітня, свіжа плодоовочева продукція подешевшала в середньому на 30-40% по відношенню до показників минулого сезону.

«Так, наприклад, ще кілька тижнів тому, тепличний огірок відвантажувався по 12-15 грн/кг, що приблизно дорівнював рівню собівартості, а виробники суниці садової реалізовували ягоду по 50-80 грн/кг (на 40% дешевше ніж минулого року). Лише зниження середньої температури повітря на території України, спровокувало зростання цін на овочі та ягоди, адже вибірка продукції в вітчизняних теплицях суттєво скоротилася. Та подальше потепління сприятиме росту пропозиції тепличної плодоовочевої продукції, що в свою чергу, відобразиться на ціні. Тому збитки фермерів в цьому сезоні навряд чи закінчились, і це не говорячи про тих виробників, хто просто викидав свою продукцію на смітник», – коментує ситуацію директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, експерти УПОА вражають, що рішення Кабінету міністрів України про відновлення роботи продовольчих ринків – правильний, хоча й трохи запізнілий крок, але прибутковість торгівлі на них в умовах, визначених протоколом Міністерства охорони здоров’я, є сумнівною.