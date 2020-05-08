Грузія відкликала свого посла через призначення Саакашвілі

Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президенті України.

Про це повідомляє «Інтерфакс Україна» з посиланням на слова міністра закордонних справ Грузії Давида Залкаліані.

«Це прийнята практика в дипломатичних відносинах, яка свідчить про виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків потрібна консультація з послом», – сказав Залкаліані.

Водночас міністр зазначив, що, незважаючи не це рішення української сторони, «Грузія не розглядає питання розриву дипломатичних відносин або перегляду стратегічного партнерства».

Нагажаємо, 7 травня Саакашвілі було призначено головою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при Президенті України.

Раніше посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявляв, що можливе призначення Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра України з реформ із великою ймовірністю буде сприйняте в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок.