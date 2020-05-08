ЄБРР надаватиме кредити українському бізнесу в гривні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розширює можливості для нарощення обсягів кредитування українських підприємств в національній валюті.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Це стало можливим завдяки підписанню договору між Національним банком України та ЄБРР про здійснення валютних операцій своп гривня/долар США в обсязі до 500 млн доларів США.

Відповідно до повідомлення на офіційному сайті ЄБРР, договір укладено на два роки з можливістю пролонгації. Мінімальна сума одного траншу в межах договору становить $25 млн, а мінімальний строк траншу – до 3 місяців з можливістю роловеру.

Ресурс буде спрямовано на підтримку ліквідності, поповнення оборотних коштів та фінансування торговельних операцій українських підприємств, які постраждали від карантинних обмежень, спричинених пандемією коронавірусу Covid-19. Бізнес отримуватиме кредит від ЄБРР в гривні, таким чином не нестиме ризики, пов'язані з обміном валюти.

Водночас, купівля валюти Національним банком у ЄБРР на умовах своп сприятиме зростанню міжнародних резервів України, що дасть змогу посилити макрофінансову стабільність, а також позитивно позначиться на настроях учасників фінансового ринку.

Сторони очікують здійснити першу транзакцію в рамках програми своп у найближчі кілька тижнів.

ЄБРР є одним з найбільших інституційних інвесторів в Україні. Станом на початок травня 2020 року сукупний обсяг виділеного Україні Банком фінансування становить 14,82 млрд євро в рамках 464 проектів, з яких 28 (обсягом 2,52 млрд євро та $1 млрд) – проекти державного сектору економіки. Станом на 01.05.2020 на державному рівні на стадії реалізації перебувають 7 спільних з ЄБРР проектів загальним обсягом позик 1 552,0 млн євро. Обсяг використання коштів позик ЄБРР за цими проектами станом на 01.05.2020 – 890,83 млн євро (57,4% загальної суми позик), у т. ч. у 2019 р. – 200,5 млн. євро.

Україна є членом ЄБРР з 13 серпня 1992 року. Міністр фінансів є Керуючим ЄБРР від України - членом Ради Керуючих ЄБРР.