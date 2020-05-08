Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ

Про це йдеться на офіційному сайті Президента України з посиланням на Указ №169/2020 «Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ», який Глава держави підписав 7 травня.

«Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни», – зазначив Володимир Зеленський.

Цим же указом Президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Також документом вносяться зміни до указів Глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

В ефірі телеканалу 1+1 Міхеіл Саакашвілі поділився своїми першочерговими планами на новій посаді.

За його словами, перше, що потрібно зробити, щоб допомогти економіці, це звільнити бізнес від адміністративного втручання, великої кількості регуляцій.

«Головне слово — це свобода. На першому етапі треба забрати безглузді регуляції в податковій сфері, митниці, де заповнюють велику кількість папірців. Все, що стосується свободи введення бізнесу», — сказав він.

Також Саакашвілі заявив про необхідність повністю мінти систему охорони здоров’я.

«Спроби частково міняти нічого не приносять. Спроба реанімувати старі, совкові реформи не працюють. Перебудувати стару систему неможливо. Її треба повністю змінити», — додав він.