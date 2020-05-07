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08
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Трансормація Бізнесу

Ексголова податкової Верланов оскаржує своє звільнення у суді

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До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Кабінету Міністрів України та Державної податкової служби України, позивачем в якому зазначений Сергій Верланов.

Про це йдеться у повідомленні на сайті окружного адміністративного суду міста Києва.

Зокрема зазначається, що серед вимог позову – визнати протиправним та скасувати Розпорядження Уряду від 24 квітня 2020 №452-р, яким було звільнено Сергія Верланова з посади Голови Державної податкової служби України, та поновити його на вказаній посаді. На думку позивача, оскаржуване розпорядження про звільнення є незаконним та таким, що порушує його трудові права та законні інтереси.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, на позачерговому засіданні 24 квітня Кабінет міністрів України  звільнив голову Державної податкової служби України Сергія Верланова і його заступника Дмитра Венциковського.

29 квітня Кабінет міністрів України за спрощеною процедурою призначив головою Державної податкової служби України Олексія Любченка.

Кабмін суд Сергій Верланов ДПС Кабінет міністрів