У «Богдан Моторс» розробили систему знезараження громадського транспорту

Спеціалісти «Богдан Моторс» подали заявку на отримання патенту на встановлення системи очищення та знезараження повітря та поверхонь у салоні пасажирського транспорту, аналогів якої немає в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті «Укравтопрому».

Такі комплексні системи будуть встановлюватися в усіх автобусах і тролейбусах, які надалі виготовлятимуться в цехах луцького «Богдан Моторс».

«Встановлення такої системи надає можливість очистити та знезаразити повітря і поверхні в салоні автобусів і тролейбусів від будь-яких шкідливих частинок, мікроорганізмів і вірусів. Для обробки на кінцевих точках маршруту будуть встановлені бактерицидні безозонові кварцові лампи, а протягом всієї мандрівки в салоні з пасажирами працюватиме бактерицидний рециркулятор повітря», — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що переваги бактерицидних безозонових ламп у тому, що вони вбивають віруси, в тому числі грипу, бактерії, мікроби, цвіль, грибки, дріжджі, спори та інші інфекційні мікроорганізми.

Бактерицидний рециркулятор, який встановлюватиметься в транспорті «Богдан», призначений для знезараження повітря і поверхонь в приміщенні УФ-променями. Він застосовується для знищення мікроорганізмів та вірусів на поверхні предметів і в повітряному просторі у присутності пасажирів.

Представники компанії стверджують, що навіть не нові автобуси та тролейбуси «Богдан» можна переобладнувати та встановлювати у них комплексні системи очищення і знезараження.