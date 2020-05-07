Торгівля на ринках за правилами МОЗу має сумнівну прибутковість

Таку думку у своєму блозі висловила директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва.

За її словами, рішення Кабінету міністрів України про відновлення роботи продовольчих ринків – правильний, хоча й трохи запізнілий крок. Закриття ринків на карантин вже призвело до чисельних збитків фермерів, остаточні цифри яких ще доведеться підрахувати.

«Відкриття ринків дещо стабілізує соціально-економічну ситуацію в країні та дозволить поліпшити стан справ у плодоовочевому секторі. Втім, за умов порушених логістичних ланцюгів, говорити про те, що відкриті ринки є порятунком для українських фермерів, зарано. Повноцінна робота ринків, а отже й стабільна робота плодоовочевого бізнесу, який реалізує на ринках близько 80% своєї продукції, відновиться лише з повним зняттям карантинних обмежень в Україні», – зазначила вона.

Крім того, умови в яких зараз мають працювати ринки викликають сумнів щодо прибутковості такої торгівлі, адже серед низки вимог до покупців та продавців, протоколом МОЗу дозволяється присутність не більше одного покупця на площі 10 кв. м. При цьому, згідно того ж протоколу, необхідна відстань між продавцями складає лише «не менше трьох метрів».

«Якщо керуватися логікою фахівців МОЗу, то протокол заздалегідь передбачає, що продавців на ринках буде більше ніж покупців. Тож чи варто говорити про прибуткову торгівлю в таких умовах? Питання риторичне», — зазначає експертка.

Крім того, Катерина Звєрєва стверджує, що в цьому вкрай тяжкому сезоні у більшості фермерів вже не стоїть питання заробити прибуток – вони намагаються хоча б покрити витрати на матеріально-технічні ресурси виробництва.

«В таких умовах уряду потрібно робити все, щоб забезпечити можливість цивілізованої торгівлі на ринках і створити умови для реалізації врожаю», — підсумовує Звєрєва.