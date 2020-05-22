Благо і шкода: Про нові норми…

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Спліт-система: як жити далі небанківському фінансовому…

Дмитро Леонов

Енергії зростання: Що відбувається з людиною…

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Фіксія: система фіксації ДТП може обрушити…

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Внутрішні мародери: шахрайство в компанії під…

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Картопляна зрада: чому фермери викидають овочі…

Наталія Колос

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Трансормація Бізнесу

Новини

Федір Дроздовський, керуючий партнер компанії Megogo, співзасновник компаній UMa & UMi, Golden Silver та загальноосвітньої школи ThinkGlobal став 88 учасником об’єднання БІЗНЕС100

Міністерство цифрової трансформації у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку готується до запуску Національної онлайн-школи для підприємців на платформі Дія.Бізнес.

Міський голова Києва Віталій Кличко під час зустрічі з представниками Української ради торгових центрів (УРТЦ) заявив про рішення київської влади відкрити торгові центри в столиці наступного тижня. Ймовірно, 27 травня.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ.

Зміни до Податкового кодексу України, що вносяться законом № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» негативно вплинуть на інвестиційний клімат в Україні.

За прогнозом Світової організації торгівлі, світова торгівля у зв'язку з пандемією коронавірусу та її економічними наслідками може скоротитися у 2020 році на 32% у порівнянні з 2019 роком.

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