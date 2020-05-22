Спад промислового виробництва в Україні у квітні 2020 року порівняно до квітня 2019 року без урахування коригування на ефект календарних днів прискорився до 16,2%.
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На відновлення після карантину 60% компаній знадобиться до одного року
Щоб досягти докарантинного рівня розвитку, 20% підприємців знадобиться шість місяців, а для 39% – близько одного року.
Керуючий партнер компанії Megogo долучився до спільноти національних інвесторів БІЗНЕС100
Федір Дроздовський, керуючий партнер компанії Megogo, співзасновник компаній UMa & UMi, Golden Silver та загальноосвітньої школи ThinkGlobal став 88 учасником об’єднання БІЗНЕС100
У Мінцифрі анонсували запуск безкоштовної онлайн-школи для підприємців
Міністерство цифрової трансформації у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку готується до запуску Національної онлайн-школи для підприємців на платформі Дія.Бізнес.
Компанія MAERSK консолідує свої судозаходи в порту TIS
Світовий лідер контейнерних вантажоперевезень данська компанія MAERSK з кінця травня 2020 року консолідує свої судозаходи в одному українському порту — TIS.
Втрати для української економіки від карантину можуть скласти $50 млрд
Втрати для економіки України від введення карантинних обмежень можуть становити $50 млрд.
ТРЦ в Києві можуть запрацювати з 27 травня
Міський голова Києва Віталій Кличко під час зустрічі з представниками Української ради торгових центрів (УРТЦ) заявив про рішення київської влади відкрити торгові центри в столиці наступного тижня. Ймовірно, 27 травня.
Авіакомпанія Windrose запроваджує проїзний квиток на літак
Українська авіакомпанія Windrose першою в Україні запроваджує проїздний квиток на авіатранспорті.
Президент підписав «банківський» закон
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ.
Зміни до ПКУ, що вносяться законом № 466-IX, негативно вплинуть на інвестиційний клімат в Україні
Зміни до Податкового кодексу України, що вносяться законом № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» негативно вплинуть на інвестиційний клімат в Україні.
На Донбасі може з’явитися мережа української книги
На території Донецької та Луганської областей може з’явитися мережа соціальних книгарень.
Через пандемію світова торгівля може скоротитися на 32% – СОТ
За прогнозом Світової організації торгівлі, світова торгівля у зв'язку з пандемією коронавірусу та її економічними наслідками може скоротитися у 2020 році на 32% у порівнянні з 2019 роком.