"Ніколи раніше ми не освоювали нові ринки збуту такими інтенсивними темпами"

Кілька років тому Росія перестала бути ключовим ринком збуту для "Харківського плиткового заводу" (ХПЗ), куди постачалося 75% виробництва плитки. Втрату такого великого споживача компанія компенсувала експортом, передусім в країни ЄС, і продовжує інтенсивно нарощувати відвантаження своєї продукції за кордон, виходячи на нові ринки збуту. В планах компанії — щороку нарощувати експорт на 40%.

— Розкажіть, яким був об’єм виробництва підприємства у 2018 р.? І чи плануєте нарощувати виробництво найближчі 3-5 років?

— За підсумками 2018 р. виробництво на ХПЗ зросло на 15% в порівнянні до 2017 р. і склало 14 млн кв. м керамічної продукції (керамічної плитки та керамограніту). Збільшення відбулося завдяки запуску нових сучасних ліній з виробництва керамограніту великих форматів, а також потужних ліній видобутку сировини.

Що стосується найближчих планів, то вони спрямовані на однозначний ріст виробництва. Ми бачимо зростання попиту на якісну кераміку як на внутрішньому ринку, так і на глобальному. Зокрема, це підтверджує величезний попит з боку вітчизняних та зарубіжних споживачів на нову серію колекцій NORMAN, яку компанія вивела на ринок на початку минулого року.

Саме для того, щоб задовольнити цей попит, який зростає, Golden Tile Ceramic Group запустила дві нові виробничі ультра-сучасні лінії. Їхня спеціалізація — виробництво плити широкого формату, що є актуальним глобальним трендом. Запуск нових ліній дозволив збільшити максимальну потужність заводу до 24 млн кв. м на рік.

— Яку частку українського ринку займає продукція ХПЗ у 2018 р.? Чи змінилася ця частка за останні кілька років? За рахунок чого вдалося наростити ринкову частку?

— За підсумками 2018 р. компанія є лідером українського ринку керамічної плитки в грошовому вираженні, а також найбільшим в Україні експортером цієї продукції. Ми оцінюємо власну частку на внутрішньому ринку в 21%. Ця частка зростає завдяки кільком перевагам. По-перше, ми використовуємо власну екологічну сировину і працюємо на найкращому обладнанні. По-друге, маємо власну дизайн студію і, по-третє, контролюємо якість продукції від кар'єру до полиці магазину.

Окрім того, компанія активно розвиває закордонні представництва і просуває бренд "українська кераміка" в світі.

— Якими темпами зростає споживання керамічної плитки на внутрішньому ринку? Ці темпи залишаться такими ж у найближчі два роки?

— Як і на решті ринків, продажі на ринку керамічної продукції значним чином скоротилось з початком бойових дій на Сході, а також внаслідок глобальної економічної кризи. Втім, останні два роки ми фіксуємо поступове зростання ринку. Приміром, у 2018 р. ми оцінюємо річний приріст ринку у 17-25%. Тут є декілька чинників. Перш за все, це збільшення обсягів будівництва нового житла. Також відбувається якісна трансформація попиту на керамічну продукцію. Ще 7-10 років тому на українському ринку були популярні кахелі з дельфінами. Сьогодні ж споживачі стали більш естетично вибагливими. Вони віддають перевагу натуральним мінімалістичним дизайнам — декорам під бетон, камінь і деревину. Наступні роки цей тренд буде посилюватися.

Крім того, росте попит на кераміку крупного формату. Широка плита дуже зручна у використанні, адже для покриття поверхні треба набагато менше ресурсів. Ще однією перевагою великого формату є можливість робити цікаві дизайнерські рішення, складну геометрію, великі однорідні масиви тощо. Важливо й те, що фізичні властивості керамограніту дають йому додаткову перевагу і перед звичайною керамікою, і перед натуральним каменем.

— Із нарощенням виробничих потужностей (до 24 млн кв. м плитки на рік), чи вдається повністю покривати потреби у сировині?

— Ми інвестуємо у власний видобуток чимало ресурсів, і навіть у непростих родовищах забезпечуємо дуже високу ефективність. Так, Майдан-Вільский кар'єр, що розташований в Хмельницькій області, за декілька років практично з “нуля” відвоював 3% світового ринку польового шпату. А білу глину нашого видобутку купують відомі виробники кераміки в Італії та Іспанії.

Модернізація на підприємствах групи не є кінцевим результатом, а системною роботою. Наприклад, у 2017 р. на Майдан-Вільскому кар'єрі була встановлена нова лінія Sandvik-2, що дозволила збільшити потенційний обсяг видобутку до 1 млн т готової продукції на рік.

Тож ми впевнені, що повністю забезпечимо "сировинні" потреби, що зростають.

— Сьогодні продукція підприємства постачається в більше ніж 30 країн світу. Яка географічна структура експорту?

— За підсумками 2018 р. на експортні ринки було продано більше 5 млн кв. м продукції, що на 40% більше порівняно із 2017 р. За цей період торгівельна компанія групи GoldenTile продала в країни ЄС, Близького Сходу та Північної Америки більше 3 млн кв. м керамічної плитки. Ніколи раніше за всю історію розвитку компанії ми не освоювали нові ринки збуту такими інтенсивними темпами. Нові колекції, які були запропоновані на початку року, цілком себе виправдали.

Втрату об’ємного російського ринку ми компенсуємо експортом, передусім в країни ЄС. Гарний приклад — Польща. Виявилося, що навіть на такому конкурентному ринку, який до того ж активно просуває власну продукцію в Україну, теж можна досягти успіху. Ми відкрили в Польщі власне представництво, і вже відвоювали там 2% місцевого ринку. Інший приклад — Великобританія, де за два роки ми наростили продажі у 15 разів до майже 200 тис. кв. м плитки на рік.

Ключем до зарубіжних ринків залишаються торгові мережі DIY. Минулорічний приріст у порівнянні з 2017 р. склав 60%, а в порівнянні з 2015 р — 170%. Українська плитка зайняла своє місце на полицях найбільших європейський торгових мереж: LeroyMerlin, Praktiker, MercuryMarket, Hornbach, OBI, Arabesque, Topps Tiles.

Серед основних напрямків експорту залишаються — Великобританія, Німеччина, а також ринки Східної Європи: Румунія, Угорщина і, звичайно ж, Польща.

— Як географічна структура змінювалася за останні кілька років?

— Цікаво, що 15 років тому, коли тільки розпочиналася історія Golden Tile Ceramic Group, основний фокус був на локальному ринку. Але криза, а згодом і розрив економічних відносин із Росією, стали поштовхом до зміни орієнтирів. Замість скорочення виробництва було прийнято рішення виходити за кордон. Тому сьогодні наші пріоритети, окрім рідного, українського ринку, — це Азія, Європа, Америка та Близький Схід.

— Чи збираєтеся нарощувати об’єми експортних постачань у 2019-20 рр.?

— У нас великі амбіції щодо експорту. Ми підготувались до цього технічно, запустивши дві нові потужні виробничі лінії. І вже декілька років напрацьовуємо досвід роботи за кордоном. Наша мета — тримати планку зростання експорту не менш ніж на 40% на рік.

— На які нові ринки плануєте виходити у 2019-20 рр.?

— Для нас дуже цікаві Ізраїль та США. В Польщі та Британії ми хочемо вийти на новий рівень продажів.

Також готуємо вихід на декілька нових для нас ринків, але про це зможемо розповісти трохи згодом.