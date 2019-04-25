"Нерівні правила гри гальмують увесь ринок" - СЕО Датагруп Михайло Шелемба

«Датагруп» – всеукраїнський оператор зв’язку для бізнесу та дому. Сьогодні оператор є лідером у сегментах передачі даних, міжнародного транзиту трафіка та супутникового зв'язку. У 2018 році доходи компанії «Датагруп» збільшилися на 18 %. Капітальні інвестиції в розвиток мережі склали понад 225 млн грн. Компанія забезпечує підключення до інтернету, надає послуги телефонії, телебачення і відеоспостереження, а також хмарний сервіс від Microsoft та захист від DDos-атак. Ми поспілкувалися із CEO «Датагруп» Михайлом Шелембою про тренди, про 5G у світі та Україні.

Якими є тренди для телекомунікацій в Україні?

- В Україні, так само, як і в усьому світі, ми бачимо, що знижується маржа і контрибуція телекому до загального ВВП. Тобто якщо раніше внесок був 3,5 %, то зараз він складає близько 2 %.

Із чим ви пов'язуєте таке падіння?

- Із тим, що маржа зміщується в сторону контенту. Користувачам Netflix все одно, з яким оператором його дивитися, вони платять за контент. В Україні додається своя специфіка – правила гри для гравців ринку нерівні. Компанія перерахувала понад 238 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів. Якби ми працювали як дрібніші оператори, ми би мали більший прибуток. Як наслідок основний виклик наразі – це нерівні правила гри. Це те, що нас гальмує.

В останньому дослідженні Deloitte щодо телекомунікацій серед трендів є блокчейн-технологія, API, Big Data і в найближчому майбутньому – впровадження 5G. Якими будуть тренди у сфері телекомунікацій?

- Нарощування кількості даних, більше пристроїв, що передають дані, і BIGData – це umbrella, що об'єднує. Відповідно, я б робив фокус на побудові компетенції в розробці. Одна з причин, з якої ми робимо IT-трансформацію, – об'єднання всіх систем в одну, щоб даними можливо було легше керувати. Наступний етап – це обробка даних, пов'язаних із клієнтом, і тому дуже важливо вибудовувати якісні відносини з клієнтом.

Якою є перспектива впровадження 5G в Україні? Південна Корея вже запустила деякі телекомунікаційні компанії України також думають запускати…

- 5G потрібен там, де затребувана низька затримка сигналу. Зараз ми бачимо затримку 20-30 мс. Якщо говоримо про футуристичні речі, то це важливо, коли ви проводите операцію віддалено, в тій самій Кореї. Так само відбувається і з виробництвом, коли потрібно віддалено керувати процесами. Щоб щось впроваджувати, треба мати платоспроможну аудиторію, якій це потрібно. Масова монетизація 5G буде спірним і важливим питанням. Я не думаю, що на ринку з низьким ARPU (англ. average revenue per user – середній дохід на одного користувача) так швидко впроваджуватимуться технології, як у Кореї.

Розкажіть детальніше про 20 тис. кібератак на вашу мережу, які ви відбили.

- Так, були інциденти. Велика частина атак відбивається в автоматичному режимі. Відбиваємо від простих атак(наприклад, коли намагаються дізнатися особисті дані співробітників, номери карток) до спроб фінансових махінацій. При цьому протягом 2018 року було відбито 54 % хакерських атак через поштові повідомлення і ще 41 % нейтралізованих атак здійснювалося безпосередньо на робочі станції співробітників.

Посилення інформаційної безпеки – це один із пріоритетних напрямків розвитку нашої компанії. Ми продовжуємо розвивати безпеку як послугу і вже сьогодні пропонуємо різноманітні сервіси для організації системи безпеки як зовнішньої, так і внутрішньої інфраструктури. Компанія також інвестувала близько 10 мільйонів гривень у рішення щодо захисту онлайн-бізнесу від DDos-атак. А у грудні 2018 року ми отримали сертифікат ISO 27001, якій підтверджує, що організована в нашій компанії система управління інформаційною безпекою (СУІБ) відповідає всім вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013. Іншими словами, «Датагруп» входить до пулу найбільш інформаційно захищених компаній України.