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Понеділок, 22 квітня 2019 13:04

Вибір БІЗНЕСу

Вибір БІЗНЕСу

Володимир Полевий. Головний редактор журналу БІЗНЕС

Країна зробила свій вибір. Вибір, якого ніхто не очікував ще місяців п‘ять тому, і який ще потрібно осмислити.

Отриманий результат — це точно голосування "проти", а не "за". Це голосування за зміни. Добре, що мирно і демократично…, що запит на зміни не вилився на вулицю. Величезна шана чинному Президенту за взірцевий початок передачі влади, за урок демократії, і що цю демократію будував. Пригадайте Вольтерове "Я не згоден з тим, що ви говорите, але буду до останньої краплі крові захищати ваше право висловити вашу власну точку зору".

Разом з тим — це величезний аванс для новообраного Президента. Аванс, за який, чесно кажучи, банально нічим сплатити… Тут я про державну казну та держапарат, про наші борги, про агресію…

Що буде робити БІЗНЕС у нових умовах?

Ми залишимося незалежним, колективним медіа, рівновіддаленим від усіх політичних сил. Маємо для цього усі передумови — дяка нашим співінвесторам.

БІЗНЕС бере на контроль економічні ініціативи та кроки В.О.Зеленського. Ніякої зради чи очікувань швидких перемог. Відверто про те, що очікування суспільства вкрай завищенні та нереалістичні. Щоденна робота із висвітлення та захисту інтересів українського бізнесу. Як на мене, це і означає бути "голосом бізнесу".

Слідкуйте за нами!

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Дополнительная информация

  • Имя Фамилия: Володимир Полевий
Прочитано 187 раз
Рубрика: Персоналії
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