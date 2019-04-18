“Немає ворога, що здатен вистояти перед серйозною коаліцією союзників”

— Для початку представте себе як керівника проекту.

— Я дуже люблю казати, що в digital age про людину найбільше розповідає її пошуковий рядок в Google. Мій пошуковий рядок визначає мене як мотиваційного спікера, власника креативного “траблшутінгового” агентства, одночасно з цим рейдера, чорного “піарника” й колишнього адвоката. Набір характеристик строкатий, бо він живий. Якщо ваша робота викликає такий полярний відгук, це означає, що ви нікого не залишаєте байдужим. Я цим певною мірою пишаюсь.

— Як ви перекладаєте назву вашого бренда?

— “Андердог” — це аутсайдер, той, на кого не роблять ставку. Той, хто вимушений протистояти грубій силі за допомогою свого розуму, непередбачуваності, спритності. Ми 10 років будували одну з найбільших непублічних юридичних фірм в Україні. Однак три роки тому усвідомили, що світ стрімко змінюється. Тож вирішили створити проект, який спирається не на звичні способи боротьби в бізнес-середовищі, а на інформаційну розвідку і партизанські технології. А The UnLawyers — це спроба показати, що ми є чимось зовсім іншим, ніж колишні колеги з юридичного ринку.

— Ви позиціонуєте себе не як юридичну компанію. А як що? Як компанію в сфері безпеки чи це все ж таки консалтингова компанія з таким дуже строкатим набором інструментів?

— “Troubleshooting agency” точніше визначає нас, і західний ринок до цього формулювання звик. У віт­чизняних реаліях це не викликає жодного відгуку, і ми кажемо, що ми — центр антикризових рішень.

— Розкажіть трохи про ваших клієнтів. Чи всі можуть ними стати?

— Зазвичай наші клієнти належать до великого бізнесу. На кону має стояти щось дуже важливе, щоб розглядалось наше залучення. Оскільки технології, які ми підтримуємо, належать до преміального сегмента, ми дуже чітко розуміємо, що маємо цим ділитись. Тому ведемо багато соціальних та просвітницьких проектів.

— Які інструменти ви використовуєте, захищаючи інтереси клієнтів?

— У нас є юридична експертиза, але ми розуміємо, що її недостатньо. Технології, які ми побудували, — це технології інформаційної розвідки. Ми працюємо з великим обсягом відкритих даних, з усіма інструментами розслідувальної журналістики, стратегічного аналізу. Друга за важливістю альтернативна експертиза — інформаційна, тобто робота з медіа. Основна задача медіаекспертизи — показати, що ти перед проблемою не самотній. Щоб на твій бік могли стати інші небайдужі, які потенційно стикаються з такими ж проблемами. Цікавим елементом медіаекспертизи є громадянський активізм та партизанські акції.

— Розкажіть про якийсь показовий кейс.

— 2015 р. до нас звернулась компанія, що не могла повернути борги через суд, адже останній всіляко затягував справу. Ми задалися питанням: чому суд це робить? Виявилось, що одночасно з нашою справою цей же суд розглядав питання про стягнення боргу з нашого опонента на користь НАК “Нафтогаз України”, і там справа також затягувалась.

Ми зрозуміли, що ці ситуації дуже показові й є виявом системної проблеми. Результатом тритижневої інформаційної кампанії стало привернення уваги судів, народних депутатів, Міністерства фінансів та навіть ЄБРР. Питання про те, що “Нафтогаз України” не може стягнути через суд гроші з нашого опонента, розглядалося на Кабміні. Генеральна прокуратура одразу звернулась з апеляційними та касаційними скаргами щодо цих справ. За три тижні між нашим клієнтом та його опонентом було укладено перемир’я. Ми зрозуміли, що коли юриспруденція та переговори не допомагають, це ще не вирок. Треба лише трохи ширше дивитись на ситуацію.

— У вашому інструментарії є методи громадянського опору, акції прямої дій. До них існує досить обґрунтована недовіра. Як вам вдається долати цю недовіру?

— Наші партизанські акції критикують наші опоненти, які, зазвичай, є сильними світу цього. Ми на це кажемо: коли на вас жаліються слабші за вас, швидше за все, ви — агресор, коли на вас жаліються ті, хто не звик жалітись, швидше за все, ви — дуже ефективний супротивник.

— Яка ваша глобальна мета, що дозволяє говорити про “місійність” вашого проекту?

— Після низки успішних кейсів ми вирішили, що маємо ділитись цим досвідом з іншими. І почали з волонтерсько-просвітницької діяльності. Проте хорошою порадою не завжди можна допомогти. Тому ми додаємо сервіси, що можуть стати у нагоді всім.

Першим став сервіс “Скажи.юа”, що є антирейтингом органів державної влади. Цей сервіс дозволяє кожному анонімно сповістити про зловживання з боку влади та знайти потенційних союзників, які вже стикались з чимось подібним. Можливо, цей орган систематично здійснює такі порушення? Коли разова проблема розростається до масштабів системного зловживання, до неї вже зовсім інше ставлення.

— Розкажіть про інші ваші соціальні сервіси.

— Другий проект — це проект побутової безпеки “Чому ти такий зухвалий?”. Хтось будує великий паркан, хуліганить на дорозі, неправильно паркується. Що робити? Працюючи з відкритими даними проекту “Опендатабот”, ми з’ясовуємо, з ким пов’язана та чи інша людина, бачимо те оточення, яке дає їй впевненість у власній безкарності, і пропонуємо нашим заявникам своє обурення спрямовувати на тих, хто формує опору та підтримку їхніх кривдників. Відтак, ці особи з’ясовують, що вони мають у своїй орбіті людину, яка діє некоректно. І вони ж їй і скажуть, що поводитись треба інакше, бо їм такі проблеми зовсім непотрібні. Цей сервіс уже на фінальній стадії розробки.

Третій сервіс — найдорожчий для нас. Не в сенсі фінансів, а в сенсі моральної ваги. Ми захотіли попрацювати зі страхом бізнесу перед владою. Ті, хто стикається з обшуками регулярно, перестають їх сприймати. Напевно, неможливо запропонувати кожному бізнесу пройти через це в реальності. Але ми створили віртуальний психологічний тренажер, який за допомогою інструментів віртуальної реальності буде занурювати людину в обстановку справжнього обшуку, з криками, виламаними дверми тощо. І проходження такої ситуації за певним алгоритмом, на наш погляд, робитиме людину менш вразливою до таких ситуацій в житті.

— Як ви вважаєте, чи можна створити певний департамент всередині компанії з такими компетенціями, як у вас? Чи це лише ніша для аутсорсингу?

— Ми вважаємо, що це інструменти, які мають стати на озброєння кожного. Я вважаю, що вихід для нас як держави у тому, щоб ми всі стали трохи сильнішими. Адже з сильнішим суспільством будь-яка держава змушена буде рахуватися. У цьому ми бачимо свою глобальну місію.

— Яку мету ви переслідуєте, вступаючи до спільноти “Бізнес 100”?

— Ми бачимо у спільноті “Бізнес 100” активних, мислячих представників країни, які міркують тими ж категоріями, що і ми. Які вважають, що ми маємо ставати сильнішими разом та кожен окремо. Сподіваємось, що наш досвід, знання, наша безпосередня участь цьому завданню зможуть допомогти.