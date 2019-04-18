“Бізнес, де кожен є спеціалістом своєї справи, приречений на успіх”

— Наскільки широко аутсорсинг бек-офісу поширений у світі й в Україні?

— Така модель роботи з кожним роком набирає все більше обертів, адже вона має безліч переваг. Згідно з дослідженням “Аутсорсинг бізнес-процесів в світі” компанії Statista, обсяг світового ринку в цій сфері 2000 р. складав $45,6 млрд, тоді як 2017 р. цей показник становив уже $88,9 млрд! Це ще на $12 млрд більше, ніж роком раніше. Вражаюча динаміка! І темпи зростання ринку аутсорсингу — основний показник ефективності такої схеми. Адже весь світ не може помилятися.

— Що мається на увазі під повним аутсорсингом бек-офісу (BPO)? Які переваги й недоліки?

— Це передача процесів, які не є основою бізнесу, зовнішній компанії, яка професійно на цьому спеціалізується. Наприклад, Nota Group надає комплексний супровід в юридичній, фінансовій, кадровій сферах, а також впроваджує в бізнес функцію корпоративної безпеки. Є компанії, які спеціалізуються на інших аспектах. Та головна відмінність BPO — компанії не консультують, а виконують роботу. Наприклад, IT-компанія може залишити в штаті лише спеціалістів, які видають продукт та приносять прибуток, а процеси, що забезпечують їхню роботу, ми беремо на себе, тобто юридичні, фінансові, бухгалтерські питання, пошук персоналу, розробку мотиваційних програм тощо. З нашого досвіду, це завжди веде до швидкого розвитку бізнесу клієнтів. Адже такі питання часто займають левову частку робочого часу CEO, і на розвиток основної справи часу та енергії просто не залишається. У керівника щоденно “болить голова” за податки, звіти, договори, акти. Його співробітники хворіють, йдуть у відпустки, звільняються. Ви навіть не уявляєте, скільки часу на креатив, новаторство та розвиток бізнесу з’являєтеся, коли всі поточні питання ми беремо на себе.

Є ще один аспект. Наприклад, власнику IT-компанії важко проконтролювати свого бухгалтера чи юриста. А от аутсорс-компанія спеціалізується на таких питаннях, вони є професіоналами. Я вважаю, що бізнес, де кожен є спеціалістом своєї справи, приречений на успіх.

— Наскільки це вигідно компаніям з економічної точки зору?

— Вигідно. Якщо порахувати бюджет на одного співробітника, враховуючи його заробітну платню, податки, організацію його робочого місця, затрати на інтернет тощо, то компанія на аутсорсингу обходиться дешевше. Ба більше, припустимо, у вас є бухгалтер, який обробляє 1000 документів на місяць. Ви вирішуєте вийти на закордонні ринки, і тепер вам потрібно обробляти 1500 документів на місяць. Вам потрібна ще одна людина, але вона буде не повністю завантажена. А з аутсорс-компанією таких проблем не виникає.

— Як правильно вибрати подібний сервіс, на що звертати увагу в першу чергу?

— По-перше, раджу зібрати всю інформацію про партнера, адже наш ринок дуже вузький, і якщо хтось потрапляє в неприємну історію — це не залишиться таємницею. По-друге, краще обирати компанію, яка надає широкий спектр послуг. Адже кожен бізнес потребує вирішення різних проблем. І важливо, щоб у вашої аутсорс-компанії були спеціалісти з різних сфер. Тоді під кожну задачу збирається група людей, компетентних саме в цьому питанні. Ми неодноразово переконувалися в ефективності такого підходу.

— Які перспективи наданого вами сервісу? Чи багато компаній цікавляться подібною послугою?

— Ринок постійно зростає, тож все більше компаній звертаються за такими послугами. Образ мислення, де співробітник має сидіти в офісі з 9.00 до 18.00, навіть якщо він не є ефективним, швидко йде у минуле. Всі хочуть займатися улюбленою справою та будувати успішний бізнес, що швидко розвивається. А саме це і пропонують бек-офіси на аутсорсингу.