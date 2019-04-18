Чому керівники бізнесу обирають юридичний аутсорсинг

Про переваги аутсорсингу говорять багато і часто. Але якщо на Заході давно розповсюджена практика передачі всіх послуг на аутсорсинг (варто лише згадати мегапопулярний серіал “Форс-мажори”, де акули юридичного бізнесу успішно вирішують будь-які справи), то в Україні ще користується попитом “совкова”, як на мене, звичка тримати величезний штат співробітників.

Але, варто зазначити, таких випадків стає все менше. І вже зараз більшість топ-керівників українського бізнесу орієнтуються на європейські стандарти і залучають до роботи аутсорсингові компанії. Чому? Давайте розберемося.

Перше. Це економія коштів. Утримання в штаті одного юриста середньої кваліфікації обійдеться компанії в $1-2 тис. на місяць. Я врахував витрати на зарплату, податки (ЄСВ, ПДВ), оренду робочого місця, відрядження, зв’язок, навчання тощо.

За такі ж гроші компанія може отримати цілу команду юристів, сумарна кваліфікація яких значно вища за середню кваліфікацію одного найманого працівника. Це стосується не лише великих корпорацій, а й малого бізнесу і навіть стартапів. Існує стереотип, що на початковому етапі створення бізнесу потрібно наймати штатного бухгалтера, юриста та кадровика в одній особі. Мовляв, так дешевше. Та, як показують досвід і практика, це негативно впливає на якість та ефективність роботи. І, що найменш приємне, в результаті підприємцям доводиться платити двічі.

Друге . Це економія часу. Тут все просто: універсальних фахівців не існує. Один юрист не може бути професіоналом одночасно в цивільному, господарському та кримінальному праві. Так, наприклад, юридичний пакет наших послуг може складати: комплексне правове обслуговування, захист прав власності, вирішення спорів між суб’єктами господарювання, представництво інтересів у питаннях відшкодування шкоди та багато іншого.

Передаючи послугу на аутсорсинг, ви можете бути на 100% впевнені, що вашим питанням займається спеціаліст конкретного профілю. Третій, не менш важливий “бенефіт” аутсорсингової команди — клієнт завжди убезпечений від корупційного ризику. Адже штатного юриста можна “купити”, “завербувати”, а от компанію — ніколи, адже вона береже свій імідж, що є найціннішим на юридичному ринку.

Те ж саме стосується конфіденційності. Один наш клієнт зазнав чималих збитків через недобросовісність свого штатного топ-менеджера. Той працював на дві фірми одночасно і зливав інформацію конкурентам, що призвело до розірвання багатомільйонної угоди. З аутсорсинговою компанією такого ризику немає. Ще до початку роботи обидві сторони укладають договір про нерозголошення конфіденційної інформації. Невиконання договору — це втрата не лише клієнта, репутації, а й бізнесу взагалі. А ось штатний співробітник може втратити лише робоче місце.

Далі. При роботі з аутсорсерами клієнт убезпечений від особистих проблем найманого працівника (лікарняні, відпустки тощо). Тому що юристи компанії завжди в робочому процесі заради добробуту та безпеки клієнта.

І останній, я впевнений, не менш важливий аргумент на користь аутсорсингу — часто підприємець не може проконтролювати роботу свого юриста — у нього просто не вистачає потрібних знань. А от керівники аутсорсингової фірми розуміють всі процеси і відповідають за якість роботи.

Наостанок хочу зазначити: цілковитий перехід на аутсорсинг — всього лише справа часу. Це як користуватися пейджерами та кабельними телефонами у XXI столітті. Можна, але навіщо, якщо є розумніші та зручніші гаджети?