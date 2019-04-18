“Одне робоче місце в ІТ-галузі створює ще декілька у суміжних”

— Завдяки чому Україна є лідером серед країн-аутсорсерів у Європі?

— По-перше, Україна — найбільша за кількістю населення країна в Європі, якій у спадщину залишилось дуже багато технічних вузів та фізико-математичних напрямків підготовки. Це забезпечило нашій країні наявність великої кількості фахівців з математично-інженерним мисленням. Усі вони з легкістю опановують програмування. Завдяки високому рівню освіти роблять це достатньо якісно. По-друге, це спрощена система оподаткування, яку використовують під час надання ІТ-послуг, що дозволяє робити їхню вартість привабливою для замовника. За останні десять років представники ІТ-галузі суттєво поповнили середній клас нашої держави. І зростання цього показника свідчить про те, що це мотивує фахівців галузі залишатись у рідній країні. Також варто згадати, що наявність в зарубіжних компаніях вихідців з України, які лобіюють та просувають, так чи інакше, ідею якісного, фахового та конкурентного за ціною українського ІТ-аутсорсингу, сприяє збільшенню кількості зарубіжних контрактів.

— Чи можемо ми позбавитися репутації лише аутсорсингової країни? Якщо так, то як?

— Звичайно, можемо! Україна має всі можливості для розвитку від аутсорсингової країни до країни з власними ІТ- продуктами. У нас є для цього й приваблива фінансова складова, й достатня кількість фахівців з високим рівнем освіти. Наступний крок — це інвестування українських і зарубіжних капіталів у розробку власних програмних продуктів із реєстрацією в Україні. Для цього треба на національному рівні прийняти та закріпити недоторканність капіталів та власності, що інвестуються у високотехнологічні проекти. Саме це вплине на масове повернення талановитих розробників до рідної країни, щоб робити саме український софт.

Сучасна тенденція надавати дітям якісну ІТ-освіту вже зі школи свідчить про те, що кількість фахівців в Україні буде лише збільшуватись. У майбутньому Україна стане країною, яка асоціюватиметься з якісними програмними продуктами, якими користується весь світ, а не лише з наданням послуг з аутсорсингу.

— Чи є в нас шанси обійти в IT-сфері Індію і як вам конкурентка у вигляді Польщі?

— Що стосується Індії, то саме Україна давно та беззаперечно лідирує у якості та рівні надання послуг з аутсорсингу розробки. Це можуть підтвердити не лише оцінка рівня фахівців, а й цифри. Але щодо обсягу грошей, на жаль, ми відстаємо: 160 тис. українських ІТ-фахівців заробляють $4,5 млрд, а 3,9 млн розробників з Індії приносять своїй країні $160 млрд.

Щодо Польщі як конкурентки у сфері ІТ, то, як кажуть на спортивному сленгу, “ми повинні бути першими” у цьому питанні. І за якістю в нас це непогано виходить. А от за кількістю поки цифри свідчать про протилежне — наша ІТ-галузь генерує приблизно вдвічі менше грошей і в ній задіяно орієнтовно на 20% менше фахівців. І хоч динаміка в нас краща за сусідську, але варто зазначити, що частина ІТ-фахівців Польщі є нашими співвітчизниками, тому без зміни економічного клімату в нашій країні “бути першими” поки складно.

— За вашими оцінками, який внесок сфера IT робить в економіку України?

— Офіційну статистику щодо відсотку ВВП, обсягу грошей, що заробляє ІТ-галузь, та кількості задіяних у галузі фахівців ми добре знаємо та чуємо з різних ЗМІ. Результатами усі пишаються та, за прогнозами, показники ростуть. Також дуже позитивний фактор те, що одне робоче місце в ІТ-галузі створює ще декілька у суміжних галузях.

Також зазначу, що ІТ-співтовариство — це активні, освічені та інтелектуальні люди, яким небайдужий розвиток держави, які роблять великий внесок у цей розвиток.