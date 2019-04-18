“Кожен власний айтішник має унікальні знання, тому втрата такого спеціаліста стає для компанії болючою”

Компанія Accord Group спеціалізується на впровадженні IT-рішень та наданні послуг для компаній фінансового сектору. Це банки і страхові компанії, зокрема НБУ, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрсиббанк, Кредобанк. Директор з розвитку компанії Accord Group Дмитро Литвин розповів БІЗНЕСу про недоліки та переваги аутсорсингових команд та про феномен аутсорсингу в Україні як такий

— Як гадаєте, завдяки чому в Україні так розвинений аутсорсинг?

— Аутсорсинг в Україні інтенсивно розвивався в силу декількох причин: якісна вища освіта та сильні технічні навички наших фахівців і водночас майже безкоштовна робоча сила. IT-аутсорсинг у нашій країні асоціюється більшою мірою з розробкою софту та участю наших IT-команд у закордонних проектах. Це і дало поштовх до розвитку усієї IT-індустрії. Наразі розміри зарплат в IT-галузі досить високі й чимдалі наближаються до рівня оплати західних країн. І зараз я бачу, що Україна має репутацію навіть не аутсорсингової, а напіваутстаффінгової країни, в якій є величезна кількість високопрофесійних і порівняно недорогих команд.

— У компанії різнопланова діяльність: від кібербезпеки до контакт-центрів. Що вас вирізняє з-поміж інших аутсорсерів?

— Перше — це професійна команда з великим досвідом співпраці з компаніями фінансового сектору. А друге — це весь пул послуг, які ми надаємо.

В Україні багато компаній, які займаються розробкою соф­ту, величезна їх частина працює на Захід. Ми працюємо з вітчизняними банками, забезпечуємо підтримку та розвиток усього IT-landscape наших клієнтів. Це може бути побудова нового центру обробки даних із подальшою міграцією всього обладнання та сервісів зі збереженням їхньої доступності, модернізація “залізної” інфраструктури чи підтримка віртуальної, впровадження контакт-центрів enterprise-рівня, підтримка робочих станцій та end-user support. Зокрема, допомагаємо банкам побудувати та впровадити сучасні засоби комунікацій з клієнтами: вже досить звичні чат-боти в месенджерах та IVR-меню, а також порівняно нові технології ASR (automatic speech recognition — розпізнавання мовлення) та NLU (natural language understanding — розуміння природної мови). Це допоміжні з точки зору основної діяльності банку системи, що для взаємодії з клієнтом є тим фронт-офісом, підтримку і розвиток якого ми здійснюємо.

— У вас лише українські замовники?

— Так, територіально ми зараз зосереджені на українському ринку, хоча в нас є клієнти в країнах СНД (Білорусь, Казахстан тощо). Інтенсивний розвиток та продажі поза межі України — не далеке, але все ж майбутнє.

— Якщо наших або індійських фахівців замовляють через співвідношення “ціна — якість”, то чи не рентабельніше банку мати свій IT-відділ, який знатиме “фінтех-кухню”?

— Ні. Якщо проілюструвати відповіді на найпростішому кейсі підтримки IT-інфраструктури банку, стане зрозуміло, що забезпечення всередині усього того скілсету, яким володіє аутсорсингова команда, для банку буде проблематичним та екстравитратним. Ми маємо можливість якісніше утилізувати ресурси, забезпечити високий рівень експертизи та навичок, суттєво зменшити ризик втрати конкретного спеціаліста. Досить часто складається така ситуація, коли кожен власний айтішник має унікальні знання, відповідно, втрата кожного такого спеціаліста стає для компанії болючою. І звідси маніпуляції шантажного типу, підвищені ризики втрати критичної інформації й навичок. Ми в цьому сенсі набагато гнучкіші, а оскільки ще й маємо багатьох клієнтів, то є можливість забезпечити необхідний якісний розподіл функціональних обов’язків відповідно до рівня кваліфікації кожного зі спеціалістів. В інсорсингу та аутсорсингу, безумовно, є і переваги, і недоліки. В цілому, передача частини функцій на аутсорсинг дозволяє менеджменту сконцентруватися на ключових процесах розвитку та життєзабезпечення компанії.