“Плануємо реалізувати близько 150 проектів, надавши консультаційну підтримку підприємцям”

— Які особливості програми, яку ви куруєте?

— Насамперед зазначу, що наша консультаційна програма для МСБ стартувала ще 2010 р., а я керую проектом з 2017 р. Ми отримуємо фінансування від урядів США, Швеції та інших донорів, але найбільший донор — Європейський Союз. Наразі наша співпраця у напрямку підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) реалізується у рамках програми ЄС EU4Business.

Шляхом виділення грантів — безповоротної часткової компенсації вартості консалтингового проекту — в рамках реалізації цієї програми ми допомагаємо МСП залучати висококваліфікованих місцевих консультантів та міжнародних експертів-практиків, що здатні якісно допомогти трансформувати бізнес.

— За якими критеріями ви відносите підприємства до МСП?

— Ми використовуємо ті ж самі критерії, що прийняті в ЄС. Кількість найманих працівників не більше 250, річні обсяги бізнесу — до €50 млн. Компанія має працювати на ринку від двох років. Ми працюємо з компаніями, що мають українських власників та відповідають вказаним критеріям незалежно від їхньої галузевої приналежності, окрім алкогольної і тютюнової сфери, військово-промислового комплексу та грального бізнесу. На практиці маємо багато проектів, пов’язаних з сільським господарством, що не дивно для України. Але при цьому ми концентруємося не власне на сільгоспвиробництві, а на проектах з переробки продукції, на створенні доданої вартості. Чимало проектів маємо в галузі інформаційних та комунікаційних технологій, є проекти з підприємствами легкої промисловості, що виробляють взуття та текстиль. Розвиваючи певний сектор, ми розробляємо “дорожню карту” та намічаємо план дій: на перших етапах співпраці маємо з’ясувати слабкі та сильні сторони цього сектора, а також зрозуміти, чим ми можемо допомогти. Цьому передують зустрічі з найбільшими “стейкхолдерами” — провідними гравцями, галузевими об’єднаннями тощо. До речі, такі процедури ми розпочали зараз у туристичній галузі. Це достатньо довгий шлях, що може тривати рік і більше. Ще відзначу меблевий сектор. Торік ми активно працювали з меблевою галуззю і маємо чудові результати. Зокрема, під час торговельних місій до Ізраїлю вітчизняним виробникам меблів вдалося підписати знакові експортні контракти. Власне, після цієї місії ми організували майданчик для b2b-зустрічей українських виробників з ізраїльськими архітекторами, дизайнерами та ритейлорами, які приїхали в Київ на міжнародну виставку INTERIOR MEBEL. За два дні відбулося близько 250 зустрічей, які можуть принести 70 українським виробникам нові експортні контракти. Це стало реальністю завдяки ініціативі ЄС EU4Business. Завдяки кропіткій роботі в рамках торговельних місій не лише в Україні про наших виробників і про країну дізнаються міжнародні компанії, які укладають угоди з нашими МСП.

— Які результати програми маєте наразі?

— З 2010 р. ЄБРР реалізував близько 1000 проектів, надавши підтримку відповідній кількості малих та середніх підприємств. Завдяки цьому створено понад 5 тис. робочих місць. Приблизно 60% підприємств задекларували зростання обороту більш ніж удвічі. Ще 19% підприємств, що скористалися послугами місцевих консультантів, вийшли на експорт.

Також у рамках ініціативи ЄС EU4Business ми розробили для України “експортний бренд”, спрямований на популяризацію країни і товарів наших МСП у світі. Вперше цю розробку ми представили в листопаді минулого року на потужній масштабній виставці у Шанхаї.

Ще одним важливим показником успіху є те, що майже половина підприємств повторно скористалися консалтинговою допомогою після реалізації першого проекту.

— Мабуть, на грант може претендувати не будь-яке МСП? Які вимоги до кандидатів?

— Звичайно, не будь-яке. Як я зазначив вище, передусім бізнес має відповідати критеріям МСП Європейського Союзу. Підприємство має перебувати у приватній власності українських бізнесменів не менш ніж на 50% (не іноземців). Також має бути певний бекграунд діяльності (ми не працюємо зі старапами). У цьому сенсі ми можемо бути доволі гнучкими щодо строків, але підприємство має працювати не менше двох років. Це — базові вимоги. Також дуже важливо, щоб менеджмент компанії справді усвідомлював важливість змін і необхідність спільної роботи для їх упровадження в компанії задля подальшого її розвитку, був налаштований на дієву реалізацію проекту консалтингу.

До речі, слід зазначити, що ми з прихильністю сприймаємо, коли компанія інвестує у проект частину власних коштів. Ми це називаємо “cost-sharing” (розділення вартості). Логіка зрозуміла: проекти не повинні сприйматися як щось безкоштовне, участь власними коштами підвищує зацікавленість та відповідальність, дисциплінує. Крім того, це — додаткові ресурси для реалізації проекту поряд з грантами від донорів.

— За якими критеріями відбираєте консультантів?

— Наразі в нашій базі нараховується понад 400 акредитованих консалтингових компаній. Існує процедура акредитації. Ми вивчаємо наявний досвід, реалізовані проекти (їх має бути не менше трьох), наявність позитивних відгуків з боку гравців ринку. Якщо претендент відповідає необхідним вимогам, то потрапляє до нашої бази як консультант, що пройшов попередній відбір.

Це, однак, не є гарантією того, що консультант буде залучений до проекту. Під кожний конкретний проект з нашої бази обираються консультанти, які якнайкраще відповідають вимогам даного проекту. Компанія також може запропонувати консультанта, з котрим хоче співпрацювати, але вона має обґрунтувати своє бажання, а консультант має пройти нашу процедуру прекваліфікації.

— Скільки триває реалізація одного проекту?

— Якщо йдеться про проект із залученням місцевого консультанта, то зазвичай він триває два-три місяці. Такі проекти мають дуже конкретний фокус, наприклад розробка веб-сайту, розробка та впровадження системи управління якістю, отримання сертифікацій тощо. Тобто проект з дуже конкретним результатом. Якщо залучаються іноземні консультанти, то це може тривати до півтора року, тому що в рамках таких проектів розробляються комплексні рішення. Дуже часто такі проекти потребують пролонгації на строк до двох років.

— Чи були невдалі проекти?

— Звичайно, не кожний проект, що реалізується, є вдалим. Тут є низка факторів. Іноді менеджмент компанії вирішує, що це йому більше не цікаво. Іноді проекти зупиняються через якісь несподівані зов­нішні форс-мажори на ринку, що впливають на розвиток конкретного бізнесу. Кожного року ми фіксуємо два-три таких випадки. У відносному вимірі це мінімальний показник — близько 1%. Він досягається завдяки ретельному аналізу та відбору в рамках due diligence клієнта та консультанта, що ми проводимо, перш ніж взятися до реалізації проекту. Але ми постійно тримаємо руку на пульсі, моніторимо перебіг подій та, за необхідності, втручаємося.

— У чому специфіка роботи саме з МСП?

— Важливість роботи з малими та середніми підприємствами в Україні пояснюється передовсім їхньою великою кількістю. У багатьох країнах, і Україна не виняток, саме такі компанії створюють велику кількість робочих місць, підвищують загальний рівень кваліфікації співробітників, збільшують кількість виробничих потужностей, що в результаті позитивно впливає на поліпшення інвестиційного клімату в країні — усе це заслуга малих та середніх підприємств. Відповідно, такі компанії виконують важливу соціальну роль. Наше завдання — зробити МСП привабливішими для інвестування як від ЄБРР, так і від інших донорів. Водночас підприємства дуже часто не мають достатньої інформації про розширення можливостей доступу до кредитування, нових ринків, підвищення кваліфікації для працівників тощо. Для того щоб не було таких прогалин, у рамках програми EU4Business Європейського Союзу за підтримки ЄБРР засновано мережу Центрів інформаційної підтримки бізнесу (ЦІПБ) в 15 регіонах України під єдиним брендом. Завдяки фірмовому брендуванню їх легко знайти. Центри інформаційної підтримки бізнесу ведуть активну діяльність, спрямовану на поліпшення поінформованості бізнесу про можливості, що існують для малого та середнього підприємництва. Власне, центри проводять тренінги для бізнесу, секторальні заходи в регіонах, форуми, семінари, конференції з різних тематик, які цікавлять підприємців у цих регіонах.

— Чим унікальна Україна?

— Насамперед тим, що тут працюють доволі високотехнологічні МСП, що визнані на світовому рівні та пропонують світовому ринку продукцію дійсно високої якості. Таке поєднання було рідкістю в країнах, де мені доводилося працювати раніше. Крім того, Україна відрізняється розмірами та, відповідно, кількістю МСП.

Крім України я курую Молдову, Білорусь, Вірменію, Азербайджан та Грузію. Можу відзначити зростання та розвиток ринків у Білорусі через близькість до ЄС, що є перевагою цієї країни порівняно з Вірменією чи Азербайджаном. Значний прогрес за останні роки, після “Революції троянд”, продемонструвала Грузія. Цьому значно посприяла угода з ЄС про спрощену торгівлю та співпраця в рамках програми EU4Business.

— Назвіть критерії, за якими ви оцінюєте ефективність роботи програми.

— В ЄБРР є чітко сформоване реноме: усі звикли сприймати банк у якості надійного провайдера фінансування та ресурсів. Наша ж група фокусується не на фінансуванні проектів, а на консалтингу. Тому ми не оцінюємо діяльність, скажімо, у термінах кредитного портфеля або обсягів фінансування. Звичайно, у процесі нашої діяльності ми намагаємося максимально поєднати (зблизити) два ці напрямки: консалтинг та фінансування у межах проектів, що реалізує ЄБРР. Це підвищує їхню ефективність. Але, знову ж таки, персонально мій фокус — це консалтинг.

— Як вимірюється ефективність кожного окремого проекту?

— Маємо кілька критеріїв. По-перше, це зростання обороту бізнесу, по-друге, створення нових робочих місць, по-третє, розширення ринків збуту, вихід на експорт. Одне з основних завдань наших проектів — дати клієнтам зрозуміти, наочно продемонструвати цінність консалтингу. Тому повторне звернення до консультантів ми розцінюємо як показник успіху. І таких успішних історій у нас вже чимало.

В якості прикладу можу навести компанію “Екософт”, яка виробляє обладнання для фільтрування води. Ми реалізували консалтингові проекти із залученням внутрішніх і зовнішніх консультантів. У підсумку компанія отримала фінансування від ЄБРР.

— Чи задоволені роботою інформаційних центрів?

— 2016 р. була підписана угода між ЄС та ЄБРР про виділення €40 млн на консультаційну, навчальну, інформаційну та іншу підтримку МСП в Україні.

Загалом роботою ЦІПБ ми задоволені. Слід зазначити, що за структурою, розмірами та можливостями усі центри різні. Ми намагаємось збільшити їхню потужність та підвищити ефективність діяльності, щоб бізнес мав доступ до необхідної інформації.

— Які плани на поточний рік?

— Плануємо реалізувати близько 150 проектів, надавши пряму консультаційну підтримку. У межах проекту ми задовольняємо конкретну потребу підприємства. При цьому консультації надають як фахівці з України, так і міжнародні. Зокрема, ми підтримуємо проекти з розробки бізнес- та маркетинг-планів, впровадження CRM-систем, розробки веб-сайтів, впровадження ребрендингу тощо.

Маємо й інші цікаві проекти, наприклад, в окремий напрямок вивели підтримку компаній, що були засновані та керуються жінками.

Також у нас багато секторальних ініціатив, торгових місій, навчальних програм тощо.

— Як можуть вплинути на ваші плани турбуленції, пов’язані з виборами?

— Ми бачимо певну обережність учасників ринку, які зайняли вичікувальну позицію, передбачаючи можливі зміни. Це не є чимось незвичним, подібні сценарії є в багатьох країнах, й Україна не є винятком. Наприклад, минулий рік був роком виборів для Молдови. У будь-якому випадку ми реалізовуватимемо намічені плани та бачимо зацікавленість з боку бізнесу до тієї підтримки, яку ми пропонуємо в рамках нашої діяльності.